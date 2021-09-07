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عمر شويل - جدة هل أداء الاختبارات المركزية عليه درجات إضافية، أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن بداية الاختبارات المركزية يوم الأحد الماضي الموافق الخامس من شهر سبتمبر، حيث تقام هذه الاختبارات بهدف قياس قدرات ومهارات الطلاب في بعض المقررات الدراسية التي تم دراستها لهم من قبل، كما وليتم تحسين مستوى الطالب على حسب الدرجة التي يحصل عليها في النهاية، وهناك الكثير من التساؤلات حول الاختبارات المركزية وهل الاختبارات المركزية عليها درجات أم لا لذلك نوضح لكم بعض المعلومات عن الاختبارات المركزية.

أداء الاختبارات المركزية

تقدم الاختبارات المركزية من وزارة التربية والتعليم من خلال منصة الاختبارات المركزية بالربط بينها وبين منصة مدرستي، حيث يقوم الطلاب بالتسجيل في الاختبارات المركزية من خلال حساب منصة مدرستي الخاص بهم، وتقام الاختبارات لمعرفة مستوى الطلاب ومهاراتهم المعرفية وقدراتهم في المحتوى العلمي المقدم لهم، ولمعرفة نقاط الضعف لديهم في هذا المحتوى للعمل على تقويته من قبل المعلم، حيث يتم تقديم الاختبار المركزي في مادتي العلوم والرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية، وتقام للطلاب في المرحلة الابتدائية الصف الثالث إلى المرحلة الثانوية الصف الثالث.

هل الاختبارات المركزية عليها درجات؟

وعن إجابة هذا السؤال فإن الاختبارات المركزية تقدم بهدف تحديد نقاط الضعف الأكاديمي لدى الطالب وحل تلك النقاط وتقويتها لتحسين مستوى الطالب، لهذا فإن الاختبارات المركزية لا يوجد لها درجات تؤثر بشكل أو بآخر في درجات الطالب النهائية.

جدول الاختبارات المركزية للطلاب

يقوم الطلاب بفتح رابط منصة الاختبارات المركزية لاستكمال خطوات التسجيل به للوصول إلى الاختبارات من هنا https://ekhtibar.moe.gov.sa/، أما عن جدول الاختبارات المركزية للطلاب فهو: