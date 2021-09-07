نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم شكوى حماية المستهلك في المملكة ورقم الشكاوى ورابط الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم شكوى حماية المستهلك في السعودية هو احد الأمور الهامة التي يلجئ إليها الكثير من الأشخاص في المملكة سواء كان مواطن سعودي أو احد الوافدين المقيمين في المملكة، حيث تكون ضرورة التواصل مع جهاز حماية المستهلك هو أمر ضروري، حيث يكون من حقك كمستهلك التقدم بشكوى على أي جهة لم تقم بخدمتك بشكل صحيح، وذلك لكثرة المشكلات التي يتعرض لها المستهلكون فيما يخص السلع والمنتجات التي يشترونها مثل عدم التزام البائعين بخدمة ما بعد البيع، أو عدم تسعير المنتجات المعروضة للبيع، أو لعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع التي تقرها الجمعية، أو لوجود عيوب تصنيع في المنتجات، أو لتقديم المحلات عروض ترويجية مزيفة، وغيرها من المشكلات التي تستدعي التقدم بشكوى لجمعية حماية المستهلك.

وقامت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بتأسيس إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية المتاحة في السعودية، وربطها مع مركز البلاغات بشكل مباشر ويكون ذلك لضباط الاتصال من جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى في المملكة ويكون هذا أيضا بهدف تسريع عملية التواصل بشكل إلكتروني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى التي تم تقديمها من المستهلك يتم اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها علي المخالفين.

كيفية تقديم شكوى حماية المستهلك في المملكة

ويعد بيع منتجات ومعيبة أو منتجات مغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية عالمية مخالفة لأنظمة حماية المستهلك في السعودية، ويعاقب عليها القانون في المملكة وتصل العقوبة هذه في بعض الأحيان إلى غرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معاً، وقامت جمعية حماية المستهلك السعودية بالسماح للمواطنين إرسال شكواهم عبر الموقع الالكتروني من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لجمعية حماية المستهلك السعودية. من أعلى الصفحة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة “البرامج والأنشطة” ثم الضغط على “البرامج” ثم “المناصرة القانونية”. اضغط على أيقونة “قدم شكوى”. ثم تسجيل الدخول عبر إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور. بعد ذلك يتم إدخال بيانات الشكوى وهي موضوع الشكوى. ثم بيانات مقدم الشكوى وهي: المدينة، رقم الإقامة أو الهوية، إرفاق صورة من الإقامة أو الهوية. ثم إدخال بيانات المشتكى عليه وهي: اسم المنشأة أو التاجر، نوع النشاط، العنوان، رقم هاتف المنشأة، تفاصيل المشتكي، الطلبات، المرفقات. ثم الإجابة على السؤال التالي: هل سبق أن تقدمت بشكوى لأحد الجهات المختصة؟ وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط على “أنا لست برنامج روبوت”. ثم الضغط على “التسجيل للمتابعة”.

وتوفر جمعية حماية المستهلك للمستفيدين من المواطنين والمقيمين بالمملكة، عبر موقعها الإلكتروني كذلك، العديد من الخدمات التي يمكن الوصول إليها بكل سهولة.

رقم شكوى حماية المستهلك السعودية

وحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية هي من المؤسسات الميدانية الهامة التي تقوم بخدمة المستهلكين بجميع أنحاء المملكة، وتوفر لهم من خلالها الحماية اللازمة من خلال منح المستهلك حقه في تقديم شكوى والتحقق منها ومتابعتها من قبل الجهات المسؤولة، وتبني القضية إذا لزم الأمر.

وتهدف الجمعية إلى مساندة الحكومة السعودية في جهودها الخاصة بحماية المستهلك وإبلاغ الجهات المعنية بما يمس حقوق ومصالح المستهلكين. وتقوم الجمعية بنشر جميع ما يتعلق بنشاطها من خلال المؤتمرات والدورات والندوات التي تقيمها، فضلًا عن البحوث والدراسات التي تُعدها.

في حالة وجود أي شكوى تخص المنتجات والخدمات المُقدمة للمستهلكين، يمكن التواصل مع جمعية حماية المستهلك من خلال الطرق التالية:

الرقم المُخصص للشكاوى وهو 966112792368+.

كما يمكن التواصل مع الجمعية على الرقم المجاني التالي:8001160087.

أو التواصل على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

الموقع الرسمي لجمعيه حماية المستهلك

وتقوم الجمعية بتقديم التوعية للمستهلكين بشكل مستمر بحقوقهم وكيفية قيامهم بترشيد الاستهلاك الذي بدورة يعطي دفعه إلى الاقتصاد السعودي بالتقدم إلى أفاق افضل، وتكون هذه التوعية من خلال القنوات الرسمية سواء قم الهاتف الخاص بالجمعية أو من خلال الموقع الرسمي لجمعية حماية المستهلك كما تستقبل من المستهلكين كافة الشكاوى وتحقق فيها وتتابعها مع الجهات المعنية، كما أن الجمعية مختصة في حماية المستهلك من الغش والاحتيال والتقليد والخداع فيما يخص السلع والمنتجات التي يقوم بشرائها.