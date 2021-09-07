نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية ترفع حظر السفر إلى الإمارات والأرجنتين وجنوب إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت السعودية رفع حظر السفر إلى الإمارات والسماح بقبول المسافرين القادمين منها وكذلك السماح بالسفر من وإلى كل من الأرجنتين وجنوب إفريقيا ضمن قائمة الدول التي منعت السعودية مواطنيها من السفر إليها كما منعت استقبال رعايا هذه الدول أو أية مسافرين قادمين منها ضمن خطة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا حيث حددت المملكة عددًا من الدول في قائمة الحظر.

موعد رفع حظر السفر إلى الإمارات

وبموجب قرار وزارة الداخلية السعودية فإن قرار رفع حظر السفر إلى الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا سوف يبدأ في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا من يوم غد الأربعاء 1 صفر 1443 الموافق الثامن سبتمبر 2021 عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحجر والعزل الصحي .

قائمة الدول المسموح لمواطنيها السفر إلى السعودية

وكانت السعودية أعلنت في منتصف الشهر الماضي رفع حظر السفر من وإلى 23 دولة ليس من بينها مصر وسمحت لرعاياها بالسفر إلى هذه الدول وفق الإجراءات النظامية التي تنظم سفر المواطنين للخارج.

وسمحت السعودية لمواطني هذه الدول بدخول البلاد لأداء العمرة أو العمل وفق الإجراءات التي تنظم عمل الأجانب وكذلك سمحت لرعاياها بالسفر إلى هذه الدول.

قائمة الدول المحظور السفر منها

ولا تزال حتى الآن هناك 10 دول لم تسمح السعودية باستقبال المسافرين منها وهي؛ مصر، لبنان، البرازيل، إندونيسيا، فيتنام، تركيا، الهند، باكستان، أفغانستان، وإثيوبيا.

ولا يسمح لرعايا هذه الدول حتى الآن بدخول المملكة بأي تأشيرة سواء أكانت تأشيرة عمرة أو سياحة أو غيرها من التأشيرات المعتمدة في السعودية.

شروط سفر السعوديين إلى الخارج

وكانت وزارة الداخلية السعودية ألزمت رعاياها بضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في المملكة قبل السفر إلى الخارج كما اشترطت لعودة المواطنين أو غيرهم من الأجانب الحصول على جرعتين من لقاحات كورونا المعتمد في المملكة.

كما سمحت السعودية للمقيمين في المملكة من الدول التي لا يتم استقبال المسافرين منها (الدول المحظورة) بالعودة إلى المملكة بشرط أن يكونوا محصنين بجرعتين في السعودية قبل الخروج منها وأن تكون حالتهم محصن على تطبيق توكلنا.