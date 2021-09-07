التسجيل في كود البناء السعودي والشروط الجديدة وعقوبة البناء بدون ترخيص

التسجيل في كود البناء السعودي هو احد الأنظمة المستحدثة التي طورتها الحكومة السعودية للردع لكل من يتعدى بالبناء المخالف حسب القانون السعودي علي أراضي المملكة، ويعد نظام كود البناء السعودي الحديث من الأنظمة التي ستساعد لحكومة في المملكة على تنظيم شكل المباني والتعرف علي الأراضي الصالحة للبناء في جميع أرجاء السعودية، وهكذا تتجنب الدولة حالات سقوط المباني والمنازل وتحافظ على أرواح مواطنيها والمقيمين الذين يعاشون علي ارضيها والذين يزيدون عددهم عن عشرة مليون مقيم كما أتاحت الحكومة شروط تملك العقار لغير السعوديين، ويعتبر كود البناء السعودي هو مجموعة من اللوائح الخاصة بالبناء على أراضي المملكة، وقد وضعت الحكومة السعودية ذلك النظام بسبب وجود اختلافات في شكل التربة والأراضي وللمحافظة علي المواطنين يجب التأكد من إن الأرض صالحة للبناء وإنشاء المساكن قبل إقامة المباني وتعرض الأفراد للخطر، ومن خلال كود البناء السعودي سيتم الارتقاء بطرق البناء وأساسياته، وذلك عبر الدراسات والخطط التي يضعها المهندسين والفنيين، وهكذا تؤسس الدولة المباني والمنشآت على نُظم صحيحة وأمنه.

خطوات التسجيل في كود البناء السعودي

ومن المعروف أن التسجيل في كود البناء يأتي ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 التي هي أساس كل تطور تشهده المملكة في الوقت الراهن من تطويل كافة الخدمات التي تقدم للمواطن السعودي والمقيم المغترب على أراضيها، حيث تم في الآونة الأخيرة تطوير عدد لا حصر له من القوانين مثل الإسكان التنموي وإنشاء منصات إلكترونية لسرعه تنفيذ كافة متطلبات أبناء المملكة في وقت قصير دون أي عناء يذكر، كما أضافت الحكومة السعودية عدة تطرق لحل كافة مشاكل أبناء الوطن مثل التواصل مع الديوان الملكي وأرقام الهاتف الخاصة بالديون وغيرها من الطرق الأخري الهامة، أما في السطور التالية سوف نشرح لكم طريقة التسجيل في خطوات بسيطة.

يستطيع المواطن في المملكة التسجيل في المنصة الرسمية لكود البناء السعودي والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الخاصة بهذا الأمر. لابد من أن يكون الشخص لديه اسم وكلمه مرور خاصة به عند دخول المنصة وأذأ لم يكن لديه لابد من كتابة الاسم الأول والاسم الأخير وأسم المستخدم، ومن ثم رقم الجوال وجهة العمل المقيد بها المستخدم، وكتابة التخصص ثم تحديد جنسية الفرد والدولة الأم إلى جانب المدينة المقيم بها. إذا كان المستخدم مهندس يقوم بكتابة رقم العضوية المسجل في الهيئة السعودية للمهندسين، ومن ثم تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور مرة أخرى للتأكيد. وبعد ذلك يتم كتابة العنوان بشكل تفصيلي. بعد كتابة البيانات ومراجعتها يتم النقر على الإقرار بإن جميع المعلومات المسجلة صحيحة. ثم الضغط علي موافق الخاصة بالشروط والأحكام. نجد في نهاية الصفحة كود التحقق، يتم كتابته مرة أخرى، بعد ذلك يتم النقر على أيقونة تسجيل.

شروط كود البناء السعودي

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل، ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها، وأصدرت المملكة العربية السعودية عدد من الشروط المتعلقة بكود البناء السعودي، لذلك نتناول تلك الشروط فيما يلي:

يطبق كود البناء السعودي في جميع القطاعات العامة والخاصة الموجودة داخل المملكة.

تطبيق بنود البناء السعودي لعام 2021م علي مباني العزل الحراري والأبنية التي بها نظام حماية من الحرائق.

يتم تنفيذ عملية البناء وفقًا لتقارير المهندسين والفنيين، بالإضافة إلى هذا يتم أستثناء المباني الآثارية من كود البناء السعودي، وذلك في حالة إنها لا تحتاج إلى ترميم.

يتم بناء المباني علي أرتفاع ثلاث أدوار على أقصى تقدير لكي تكون المنازل مبنيه على أسس صلبة، وهكذا تستطيع الدولة أن توصل المرافق العامة لتلك الابنية بشكل سهل وأمن.

يجب عند البناء الأخذ في الاعتبار إن هناك مناطق تتعرض للزلازل بشكل دائم، لذا يلزم تنفيذ البناء بأعلى جودة، في حالة عدم التزام المقاولين بأساسيات البناء سيتم تعرضهم للمسالة القانونية.

يجب أن يتواجد مكتب هندسي، لمتابعة سير عملية البناء حتي يتم تطبيق جميع المتطلبات والبنود الخاصة بالكود.

يمنع تطبيق أي كود أخر بعد بدء العمل بالنظام، وذلك ما ذكره كود البناء السعودي، ويطبق الكود علي مراحل لا تزداد عن خمس سنوات من بداية التنفيذ.

عقوبة البناء بدون ترخيص في السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية عقوبات رادعة لمنع المقاولين من البناء بدون ترخيص وتتمثل العقوبات في غرامة تبدأ من عشرة الآف ريال سعودي مع السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. أما العقوبات الخاصة بكود البناء السعودي لعام 2021م، يتم من خلاله وقف رخص البناء لمدة شهر وقد تزداد لتصل إلى عام كامل، أما العقوبة المالية فتقدر بحوالي مليون ريال سعودي للبناء الواحد الذي أقيم بشكل مخالف.