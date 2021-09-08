خطوات وشروط التقديم على التمويل الشخصي مباشر الأفراد من مصرف الراجحي 1442

التقديم على التمويل الشخصي مباشر الأفراد من مصرف الراجحي 1442، خدمة متاحة من مصرف الراجحي وتعد أكثر الأمور بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي، ويعد بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة، و لا نقدر علي أنكار خبراته الاستثمارية في الأعمال البنكية والتي تصل إلي قرابة النصف قرن والتي كانت السبب الرئيسي في جعله يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، حيث أن هذة الخدمة تسمح للعميل بسرعة وسهولة التصرف في الخدمات المالية الخاصة به، وتتميز خدمة التمويل الشخصي مباشر الأفراد أنها متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هذة الخدمة متاحة عن طريق الخدمات الإلكترونية التى يقدمها مصرف الراجحي دون الحاجة إلى لزيارة أي فرع من فروع بنك الراجحي، كما يمكن التعرف علي خطوات التقديم على طلب إعفاء بنك الراجحي و حالات الاستثناء من الإعفاء من سداد القروض.

خطوات التقديم على التمويل الشخصي مباشر للأفراد

لكى يتمكن العميل من التقديم على التمويل الشخصي مباشر للأفراد الذي يرغب فيه من بنك الراجحي عليه بإتباع خطوات سهلة وسريعة، وتكون الخطوات ما يلي :

عليك بالدخول الصفحة الرسمية الإلكترونية لبنك الراجحي . ثم يقوم العميل بالنقر على أيقونة مباشر للأفراد . اضغط على زر التسجيل في الخدمات الإلكترونية . ادخل اسمك وكلمة السر في الأماكن المخصصة بكل دقة . على العميل الضغط على زر تسجيل . ستصلك رسالة بها رمز التأكيد الخاص بك من قبل بنك الراجحي . ادخل رمز التأكيد ثم أنقر على كلمة التالي . سيظهر للعميل انه تم التسجيل في مباشر للأفراد بنجاح .

شروط التقديم على التمويل الشخصي مباشر للأفراد

وضع بنك الراجحي مجموعة من الشروط يجب توافرها في العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي مباشر الأفراد، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي :

يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم لا يزيد عن 60 عام .

ثم أن يكون العميل على رأس عمله مدة لا تقل عن شهر بالنسبة للقطاع الحكومي، ومدة 3 أشهر في القطاع الخاص .

يشترط على العميل المتقدم تحويل راتبه على بنك الراجحي .

ثم أن يقدم العميل خطاب بقيمة الراتب من خلال جهة العمل.

ومن ضمن شروط بنك الراجحي في الحصول على التمويل أن يكون مبلغ التمويل المطلوب لايقل عن ألفان ريال سعودي .

شروط إنشاء حساب جديد في مصرف الراجحي للنساء

توفير هوية وطنية سارية الصلاحية. ثم يجب ألا يقل العمر عن 15 سنة. تحديد رقم هاتف جوال صالح. ثم يشترط أن لا يشغل الشخص أو أحد أفراد العائلة منصب سياسي. الإقرار بكامل الأهلية للتصرف في الأموال. ثم إتمام عملية فتح الحساب للنهاية خلال شهر. إضافة البريد الإلكتروني والعنوان الوطني. التسجيل في أبشر. ثمّ الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

ما هي خدمة مباشر للأفراد من مصرف الراجحي

يهتم مصرف الراجحي الذي يملك الكثير من الفروع في المملكة السعودية، بتقديم الخدمات الحديثة لعملائه ويسعى دائما إلى تطويرها بما يتماشى مع احتياجاتهم، وتبعا لما يقدمه مصرف الراجحي من خدمات متطورة قدم خدمة مباشر للأفراد، وتكون هذة الخدمة عبارة عن مجموعة من الخدمات البنكية التى يسمح بتنفيذها بنك الراجحي من خلال موقعه الإلكتروني بكل سهولة ويسر، وسعيا من مصرف الراجحي في توفير الوقت والمجهود على جميع عملائه في كافة أنحاء المملكة .