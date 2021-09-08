نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني أوضحت عن العديد من الحلول السكنية و الالكترونية للمستفيدين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سكني أوضحت في الفترة الأخيرة عن رؤية المملكة العربية السعودية في 2030م وهذا منذ انطلاقته من 2017م حتى نهاية العام الماضي 2020م من خدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة حول المملكة منها حوالي 424 ألف أسرة سعودية تم دعم قروضها العقارية السعودي، وهذا للاستفادة من مختلف الحلول التمويلية، والخيارات السكنية التي تم الايضاح عنها تشمل شراء، وحدات جاهزة، وهذا تحت الإنشاء أو جاهزة ولمستفيدي خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، والأراضي السكنية، الهدف من برنامج سكني، للعام الجاري 2021م خدمة حوالي 220 ألف أسرة جديدة وهذا من قبل ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة للمتقدمين، حيث أن تقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم للمواطنين السعوديين المستفيدين.

ولذلك أوضح برنامج سكني التأكيد على المشروعات فور جاهزيتها، أي مشروع، ولذلك سوف يكون الحجز متاحاََ به لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك سوف يتم الإعلان عن إضافة مشروع أو مخطط جديد، مشدداََ على ضرورة التطبيق الخاص ببرنامج سكني، وهذا لاستلام إشعارات المخططات الجديدة، وكافة المشاريع السكنية القادمة.

ولذلك يمكن الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن تفاصيل المشروعات من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب سكني، ولذلك قمنا من خلال موقع ثقفني الهدف من برنامج سكني، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن حلول سكنية، ولذلك سوف يتم الإعلان عن الحلول الإلكترونية.

حلول سكنية :

أوضح الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج سكني عن خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول على مرحبا الموقع الإلكتروني الرسمي، ولذلك يجب النقر على خيا. “الأراضي السكنية” ولذلك يجب على المواطن المستفيد تحديد وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني، وهذا تمهيداََ لإصدار تراخيص البناء من خلال 6 أشهر، وبنائها خلال 3 سنوات.

حلول إلكترونية :

برنامج سكني أكد على أن يأتي في إطار استمراره، ودوام لاستحداث الحلول الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا لكي يتم تسهيل وتبسيط وتطوير كافة الإجراءات للمواطنين الراغبين في تملك الأراضي داخل المملكة، ولذلك سوف يتم الإستفادة من خيار “البناء الذاتي” وهذا من خلال تطبيق الأجهزة الذكية، لكي يتم توقيع العقد إلكترونياً، ولذلك في هذه الحالة لا يحتاج المواطن المستفيد الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع.