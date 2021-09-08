خطوات الحصول على تمويل شخصي للوظائف المهنية من بنك الراجحي يقدم بنك الراجحي منتجات تمويلية وعروض مصرفية بتسهيلات متنوعة وامتيازات متعددة تساعد العميل في اختيار التمويل المناسب، ويتميز التمويل الشخصي وهو احد التمويلات التي يطرحها البنك بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيق تعاليم الدين الإسلامي لدى مصرف الراجحي، ومن ضمن تلك العروض التمويلية يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي للوظائف المهنية والذي صمم خصيصاً لعملاء المصرف السعوديين العاملين في الوظائف المهنية في القطاع الخاص والمسجلين في أحدي الهيئات المهنية مثل الهيئة الطبية والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمحامين والهيئة السعودية للمحاسبين والذين يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل الشخصي لعدم اعتماد جهة العمل الخاصة بتلك الفئات لدي مصرف الراجحي حيث جعل مصرف الراجحي إمكانية الحصول على التمويل الشخصي للوظائف المهنية من خلال خطوات سهلة وميسرة في غضون 30 دقيقه، يمكن التعرف أيضا علي طريقة استخراج بطاقة بنك الراجحي المفقودة أو منتهية.

خطوات الحصول على تمويل شخصي للوظائف المهنية

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى مصرف الراجحي السعودي. ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المحددة. أن يقوم المتقدم بتحديد عمره. ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية. وأخيرا قم بالتأكد من إذا كان لديك حساب جاري في مصرف الراجحي.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي للوظائف المهنية من مصرف الراجحي

هناك عدة مستندات وأوراق مطلوبة من مقدم الطلب للحصول على تمويل الوظائف المهنية من مصرف ألراجحي، ومن ضمن هذة الأوراق ما يلي :

أن يقوم العميل بتعبة نموذج طلب التمويل الشخصي للوظائف المهنية. ثم قم بإرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم. أن يرفق المتقدم شهادة التأمينات الاجتماعية الخاصة به. تقديم شهادة تعريف براتب المتقدم من جهة العمل. ثم إرفاق شهادة تحويل الراتب من قبل جهة عمل المتقدم لطلب التمويل الشخصي للوظائف المهنية. أن يقوم المتقدم بإرفاق شهادة عضوية تفيد بتسجيله أو أعتماده لدي الهيئات المهنية السعودية المذكورة.

مزايا التمويل الشخصي للوظائف المهنية من مصرف الراجحي

توفر مرونة في تسديد الأقساط وتصل الفترة إلى حوالي 48 شهر. يتوافق القرض الشخصي للوظائف المهنية مع الأحكام الشرعية الإسلامية. تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. لا يتطلب هذا التمويل الشخصي اعتماد جهة العمل الخاصة بالمتقدم لدي مصرف الراجحي. الموافقة الفورية من مصرف الراجحي على طلب التمويل الشخصي للوظائف المهنية خلال 30 دقيقه.

رسوم استخراج بطاقة بدل فاقد

تتطلب عملية استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد دفع قيمة رسوم الاستخراج المستحقة على عملاء المصرف، وأكد مصرف الراجحي عبر موقعه الرسمي على أن رسوم الاستخراج هي ثلاثين ريال سعودي، وكما قال المصرف عبر البيان بأنه سيكون هنالك ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%، وأما عن البطاقات التي يتم فقدها في الماكينة فهي لا تتطلب دفع أي رسوم.