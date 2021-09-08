نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالخطوات ومواعيد الاختبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين وتحديث البيانات لمن له تسجيل سابق أو فتح ملف مشترك على موقع قياس التابع إلى هيئة تقوم التعليم والتدريب، الجهة المنوط بها تنفيذ تلك الاختبارات الهامة، وهي خدمة كثر البحث عنها في أوساط المنتسبين، لمن هو مقبل على الترقي أو من يسعى من الخريجين الجدد إلى الالتحاق بأحد الوظائف التعليمية حينما ينم الإعلان عنها، فكيف يتم التسجيل في اختبار الرخص المهنية الجديد، والذي جاء على حسب نصوص اللائحة التنفيذية للوظائف التعليمية.

كيفية تسجيل اختبار الرخصة المهنية

كما هو الحال في اختبارات القياس التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ستكون خطوات تسجيل الرخصة المهنية مشابهة للإجراءات المتعلقة بفتح ملف المشترك، ويسبق ذلك الدخول عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحديد اسم الاختبار الذي سيتم التقدم عليه، حيث أن اختبار الرخص المهنية يضم اختبار تربوي عام وأخر اختبار تخصصي، وفي كلا الحالتين قم بإعداد ملف المشترك على موقع قياس لتسهل على نفسك خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية عند فتح الخدمة، والطريقة كالتالي:

سجل الدخول على موقع قياس بوابة الخدمات الإلكترونية.

إن كان لك حساب فقم بتحديث بياناتك علية وتأكد من سلامة معلومات الدخول على ملفك الشخصي على الموقع.

إذا كان المستخدم جديد يجب أن يعد ملفه الشخصي والتسجيل في موقع قياس.

عقب الانتهاء من حسابك عليك التوجه إلى موقع هيئة تقويم التعليم.

يمكن الدخول عبر حسابك في بوابة النفاذ الوطني الموحد.

اختر الاختبارات ثم تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

عند الدخول على حسابك في الموقع، اختر إما التسجيل في الاختبار التربوي العام، أو اختبار الرخصة التخصصي

على حسب الاختبار يتم إدخال البيانات المطلوبة فوي مقدمتها التخصص والمؤهل والبيانات الشخصية

خطوة سداد المقابل المالي من الخطوات الهامة وتنفذ بالطرق العديدة المعتمدة للسداد الإلكتروني.

تظهر معلومات حول نجاح التسجيل، وموعد الاختبار العام أو التخصصي

تسجيل الرخصة المهنية 1443

التواصل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب من أجل جل مشاكل تسجيل الرهصة المهنية وكذلك الهدمة التي تقدمها وزارة التعليم على الأرقام الهاتفية.

الدعم الفني للتعليم 19996

الدعم الفني لهيئة تقويم التعليم 920033555

ان كان لك شكوى أو استفسار تقدم به من خلال الأرقام الهاتفية.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية

تداول مواعيد اختبار الرخصة المهنية التالية،

غير أن موقع هيئة تقويم التعليم تشير إعلان المواعيد قريبا، ولم يشر جدول الاختبارات حتى الآن لتلك المواعيد.