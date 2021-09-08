رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa وكيف اسجل في اختبار الرخصة المهنية، على مركز قياس “النفاذ الوطني”، جميعا أسئلة محل بحث لقطاع عريض ت الخرجين والمعلميين، ويأتي أختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في إطار حرص المملكة السعودية في النهوض بالعملية التعليمية التي عمادها المعلم، لذلك تحرص المملكة على قياس مدى كفاءة المعلمين والمعلمات من خلال إصدار الرخصة المهنية للمعلمين عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب، مما يساعد على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك باختيار أفضل الكوادر التعليمية من معلمين ومعلمات بجميع مدارس المملكة في كافة المراحل الدراسية.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين etec.gov.sa 1443 موقع هيئة تقويم التعليم

وتجدر الإشارة إلى أن حصول المعلمين على الرخصة المهنية يؤهلهم للتمتع بمزيد من التدرج في وظائفهم بالإضافة إلى العائد المادي، لذلك تحرص جموع المعلمين والخريجين الراغبين في الانتساب لوزارة التعليم السعودية من اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بنجاح، وذلك من خلال سعيهم للحصول على تجميعات اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين للعام الحالي 1443_2021، ومع كثافة البحث على اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والتسجيل في اختبار الرخصة المهنية ومواعيد التقديم والتسجيل، فقد أعددنا هذا التقرير الشامل والجامع لكافة التفاصيل المتعلقة باختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

ماهو اختبار الرخصة المهنية وكيف اسجل في اختبار الرخصة المهنية

ومن الجدير بالذكر أن من لم يقم بإجراء اختبار الرخصة المهنية من المعلمين والمعلمات، وذلك لمن هم على رأس العمل، فهؤلاء تم إعطائهم مهلة باستمرار العلاوات التي يتحصلون عليها حتى عام 2024، وذلك وفق لائحة الوظائف التعليمية، حيث تنص اللائحة على أنه يتم إعطاء مهلة 4 سنوات يمكن خلالها إجراء 4 محاولات للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك مع استمرار علاوتهم السنوية طوال الأربع سنوات، وبُذكر أن عدد 150 ألف معلم ومعلمة قد اجتازوا اختبارات الرخصة المهنية بنجاح.

موعد اختبار الرخصة المهنية العام 1443

ومن الجدير بالذكر ما أعلنته وزارة التعليم السعودية، وذلك لمنتسبي الوزارة من شاغلي الوظائف التعليمية، حيث تم الإعلان عن موعد إجراء اختبارات الرخصة المهنية، وذلك على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، ويشمل الاختبار المعلمين والمعلمات على رأٍس العمل، وكذلك من تقدم لشغل الوظائف التعليمية.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية

تجميعات نماذج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021

وهي عبارة عن تجميعات من اختبارات قد تم إجراءها سابقا للمعلمين الذي اجتازوا تلك الاختبارات، وتشمل طريقة الاختبار ونماذج تلك الاختبارات في جميع المواد والتخصصات، حيث يسعى المعلمين والمعلمات المقدمين على إجراء اختبار الرخصة المهنية على التعرف على تلك النماذج للاستعداد لأداء الاختبار، ولمزيد من المعلومات حول الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين، يمكنكم زيارة رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب (etec.gov.sa).

أنواع اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الاختبارات

اختبار تربوي لجميع المعلمين في كافة التخصصات.

اختبار تخصصي، ويشمل عدد 38 تخصص.

الاختبار التربوي العام

القيم والمسؤوليات المهنية.

المعرفة المهنية.

الممارسة المهنية.

رابط التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين

طريقة التسجيل في اختبار الرخصـة المهـنية “العام “

الدخول عن طريق نفاذ برقم الهوية والرقم السري. ستصلك رسالة نصية تحتوي على كود. تقوم بالضغط على اختبار العام “سجل الآن”. يتم تحويلك تلقائيًا إلى صفحة قياس. قم باستكمال التسجيل بنفس النظام القديم.

شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وطريقة إصدار الرخصة

يشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات التعليمية المختلفة.

كذلك الاختبار العام.

اجتياز الاختبار التخصصي

سداد الرسوم المطلوبة.

الحصول على الرخصة المهنية إلكترونيًا.

تحقيق عدد سنوات الخبرة التي أعلنتها وزارة التعليم.

يتم إرسال نموذج الطلب في حال كان الطلب متعلقًا بتجديد الرخصة وليس إصدارها لأول مرة

يجب توافر في المتقدم جميع الشروط المتعلقة بسنوات الخبرة.

طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني.

الضغط على تبويب ملف المستفيد.

النقر على تبويب حساب جديد أو تسجيل الدخول إن كان لديك حساب سابق.

إدخال كافة البيانات المطلوبة

قم باختيار خيار كفايات المعلمين

اختيار تبويب تسجيل.

الموافقة على جميع الأحكام الواردة في الموقع.

اضغط على خيار التالي.

سداد رسوم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

اختبار الرخصة المهنية تكون رسومها سواء للاختبار العام أو الخاص 100 ريال سعودي.

رسوم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمرة الثانية هي 200 ريال سعودي.

الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين tpl.etec.gov.sa

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم ما هو اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وكذلك شروط التسجيل والتقديم على اختبار الرخصة المهنية، والذي يتم تحت إشراف هيئة تقويم التعليم والتدريب، سواء لمن هم على رأٍس العمل من شاغلي الوظائف التعليمية بالقطاع الحكومي أو الأهلي، أو لمن هم من الخريجين الراغبين في التقديم للالتحاق بالوظائف التعليمية، هذا ويتم إجراء الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية بصفة دورية سنويا، ويكون الاختبار إما اختبار تربوي يتقدم له جميع المعلمين والمعلمات، أو تخصصي ويشمل عدد 38 تخصصا علميا، لمزيد من المعلومات يمكن زيارة رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب أو الاتصال بالرقم الموحد 920033555،