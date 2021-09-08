موعد نزول تكافل المؤسسة الخيرية للطلاب، سؤال تكرر كثيرًا من قبل طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، ذوي الدخل المحدود، حيث طالب الكثير منهم بالتعرف على الموعد الذي سيتم فيه صرف مبلغ التكافل، الذي يعينهم على الدراسة في مدارس المملكة العربية السعودية، وتُعد مؤسسة تكافل الخيرية هي المؤسسة، التي تم إنشاءها بهدف رئيس وهو دعم الطلاب والطالبات، المصنفين بأنهم من ذوي الدخل المنخفض والمتعسر، حيث يتم تقديم الدعم المالي الذي يمكنهم من الدراسة، وتسعى مؤسسة تكافل الخيرية جاهدة إلى استمرار تحقيق النجاح للطلاب، وذلك ما سيظهر بالتالي في المستوى التحصيلي العلمي الخاص بهم، كما يمكن التعرف علي طريقة إضافة معلم و طالب في منصة مدرستي.

موعد نزول تكافل المؤسسة الخيرية للطلاب والطالبات 1443

لم يتم تحديد موعد نزل تكافل المؤسسة الخيرية، بالمملكة العربية السعودية إلى حد الآن، ولكن من المتوقع بان يتم صرف التكافل خلال الأسابيع القادمة، حيث تم الفرز للطلاب المستحقين للدعم المقدم من قبل المؤسسة، وذلك من خلال مرور الأسماء المتقدمة على لجان مختصة بهذا المجال، وفي حال أن تمت الموافقة على الصرف من قبل المؤسسة، ثم يتم إبلاغ الطلاب من خلال إدارة المدرسة التي يدرس فيها كل طالب بالمملكة.

خطوات التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية 1443

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع مؤسسة تكافل الخيرية الرسمي. قم بالدخول إلى تبويب الطلاب. ثم النقر على أيقونة تسجيل طالب جديد. قم بإضافة رقم الهوية الخاصة بالطالب، ومن ثم رقم جوال ولي الأمر المسجل في النظام. أضف رمز التحقق، ومن ثم النقر على خيار المتابعة. سوف تصل رسالة تحتوي على رمز تحقق لرقم الجوال الخاص. ثم إضافته في المكان المخصص له، وكما أنه من الضروري مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة. الدخول إلى شاشة بيانات المستخدم، ثم إضافة البيانات كرقم الهوية، الاسم والجنس، رقم جوال ولي الأمر، كلمة المرور الجديدة وتأكيدها، والبريد الإلكتروني. ثم النقر علي أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية 1443

هنالك شرط رئيسي للحصول على دعم مؤسسة تكافل الخيرية بالمملكة، وهو أن يكون الطلاب والطالبات ضمن محدودي الدخل لأسرهم، ثم ذلك ما يتم تحديده من قبل لجنة المؤسسة، وبالتعاون مع قائد المدرسة التي يتواجد فيها الطلاب والطالبات، ثم تعمل المؤسسة بشكل سنوي على تحديث البيانات، وفي حال أن تبين بأن الطالب مستحق فسيتم تقديم الدعم له، وذلك إذا قام بإجراءات التسجيل المعلنة من قبل مؤسسة تكافل الخيرية.