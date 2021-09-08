نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم 1 صفر 1443 على اللحوم في السعودية خصومات 20% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر عروض بنده اليوم 8 سبتمبر 2021 – 1 صفر 1443، على الكثير من المنتجات ومن بين أبرز هذه المنتجات اللحوم، ويهتم الكثيرون في المملكة العربية السعودية بـ عروض هايبر بنده لأنها تعمل على توفير الكثير من المنتجات التي يحتاجها المنزل بشكل دوري وبأسعار جذابة، وبفضل انتشار فروع بنده في المملكة العربية السعودية فإن أي مواطن أو مقيم يمكنه الحصول على احتياجات منزله في أي وقت وبطريقة سريعة ومضمونة، ونشرنا مقالة عن عروض جبارة من هايبر بنده بخصومات 50%. عروض بنده اليوم 1 صفر 1443 على اللحوم في السعودية خصومات 20% عروض بنده مستمرة على منتجات اللحوم حتى نفاذ الكمية بخصومات تصل على بعض المنتجات إلى 20%. منتجات اللحوم ضمن عروض هايبر بنده لحم مفروم بقري برازيلي قليل الشحم مبرد بسعر 28.95 ريال للكيلو. أسياخ كفتة جاهزة على الشواء الكيلو بسعر 28.95 ريال. وفي الوقت نفسه هناك عروض على اسكالوب بقري برازيلي بسعر 39.95 للكيلو. فخذ خروف استرالى بالعظم بسعر 43.95 للكيلو. وفي الوقت نفسه هناك فخذ استرالي بدون عظم 69.95 ريال للكيلو. موزة غنم استرالى بالعظم بسعر 52.95 ريال للكيلو. عروض هايبر بنده في 1 صفر 1443 على الدجاج المبرد قطع دجاج متنوع بـ 10 ريال وربع للـ 910 جرام. وفي الوقت نفسه هناك عرض بخصم 50% على أفخاذ الدجاج بسعر 9.95 للـ 900 جرام. فيليه صدور دجاج بسعر 16.50 ريال لوزن الـ 500 جرام. هايبر بنده 1 صفر 1443 على السلع الغذائية جبنة موزاريلا ماركة بوك بوزن كيلو بسعر 25.95 ريال بخصم 50%. وفي الوقت نفسه هناك عرض على الزبدة غير المملحة ماركة بريزيدون بوزن 200 جرام بسعر 7.95 ريال. كريمة الطبخ كيري بحجم 500 مل 2 حبة بسعر 19.95 ريال. جبنة شرائح برايد بوزن 400 جرام بسعر 8.95 ريال، وتصلح هذه الجنبة لإعداد البرجر. وفي الوقت نفسه هناك عرض جبار على جبنة البقرة الضاحكة 1+ 4 مجانًا بسعر 12.95 ريال. وهناك منتجات أخرى عديدة مشمولة في العرض ومنها: الدجاج المبرد

الجنبة الكريمي

البرجر المبرد

النوتيلا

اللبن ومعظم منتجاته.

الزبادي

الاستربس

وفي الوقت نفسه هناك البطاطس الجاهزة على القلي.

وأيضا هناك الكورن فلكس والحليب طويل الأجل وزيت الزيتون والحلاوة الطحينة وصلصلة الخردل.

الشاي والقهوة والنسكافيه والعصائر الحبوب الجاهزة على التحضير.

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