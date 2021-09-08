فتح الطيران للمملكة العربية اليوم ابتداء من 11 صباحا من الأمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا

فتح الطيران للمملكة العربية السعودية. بعد إغلاق خطوط الطيران بالملكة العربية السعودية من والي العديد من الدول نظرا لحرص المملكة الشديد للحفاظ على معدلات انتشار فيروس الكورونا بكل تحوراته بين مواطنيها. والعمل على إقصاء الوافودون من الدول المنتشر فيها الوباء بشكل كبير. وتحديد بعض الدول التي يمكن دخول القادمون منها ولذلك لجأ الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية من السفر إلى هذه الدول المسموحة والإقامة بها بمدة أسبوعيين متتاليين ليتمكنوا من الدخول بعدها إلى أراضي المملكة والعودة إلى أشغالهم.

اليوم فتح الطيران للمملكة العربية من بعض الدول

قررت المملكة العربية السعودية بفتح المجال الجوي مع كلا من دولة المارات الشقيقة ودولة جنوب أفريقيا والأرجنتين. على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من صفر 1443هجري. 8 من سبتمبر2021 في تمام الساعة 11 صباحا. ليتم إيقاف تعليق القدوم إلى حدود المملكة العربية عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية أيضا من الدول المذكورة وهي الأمارات والأرجنتين وكذلك جنوب أفريقيا والسمح بسفر المواطنين إليها.

شروط دخول المملكة العربية السعودية

نظرا لتغير الأوضاع لانتشار جائحة الكورونا في العالم بأكمله ويتبعها تغير القوانين والشروط للدخول والخروج من كل دولة وفقا لرؤيتها للأوضاع الصحية بداخلها وأعداد المصابين فقرت المملكة العربية بالسماح لدخول المواطنين المقيمين فيها من جمهورية مصر العربية بشرط أن يكونو متلقيين جرعتين من لقاح الكورونا داخل المملكة قبل مغادرتها وذلك للاطمئنان على صحة جميع المقيمين فيها والحد من انتشار فيروس الكورونا وخاصة في ظل التحورات الحادثة للفيروس.

فحص البي سي أر

على الرغم من فتح خطوط الطيران من والي المملكة من بعض الدول بعد غلقها لمدة شهور إلا أن فحص البي سي أر PCR واجب لا بد منه. فلا يسمح للتخطي من صالات المطارات بمختلف الدول حول العالم إلا في حالة الخضوع لتحليل البي سي أر وظهور سلبية نتيجته. مع الحرص علي تزامن نتيجة التحليل مع موعد الطيران بحيث لا يتعدى 48 ساعة على نتيجة التحليل حتى يتمكن المسافر من الالتحاق بالطائرة. وهو مجرد إجراء للاطمئنان على سلامة المسافر وكذلك للحد من انتشاء الوباء.