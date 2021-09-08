طريقة التسجيل في منصة بحر للتوظيف 1443 تعرف على الخطوات ومميزات المنصة. حيث هناك العديد من الصور للمساعدات التي تقوم الحكومة السعودية بتقديمها لمواطنيها داخل المملكة العربية السعودية. فالحكومة السعودية تعمل من أجل توفير للمواطن السعودي حياة كريمة وتجعله قادر على تلبية احتياجاته. كما تعد من أهم هذه المساعدات هي منصة بحر المخصصة في التوظيف. حيث أن منصة بحر هي عبارة عن منصة إلكترونية تقوم على تقديم المواطنين مع أصحاب العمل. كما إن المنصة تهدف بشكل أساسي إلى تقديم المساعدات من أجل العمل مع الأكثر احترافية ومهارة. فاعتبر المنصة من أهم وأجدد المنصات الإلكترونية التي تم تقديمها داخل المملكة مؤخراً. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل في المنصة وكذلك أهم مزايا المنصة. كما يمكنك التعرف أيضاً على خطوات التسجيل في منصة مطلوب والمستندات المطلوبة والفئات المصرح لها التسجيل.

طريقة التسجيل في منصة بحر للتوظيف 1443

تعتبر منصة بحر من أجدد المنصات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما أن أكثر ما يميز هذه المنصة عن غيرها هو كونها تضم عدد هائل من المهارات والتي توفر فرص أكبر لكلاً من العمال والمحترفين للعمل. كما إنها تضم مجموعة كبيرة من المجالات كالتسويق والترجمة والتصميم والكتابة والقانون وكذلك خدمة العملاء وخدمة الدعم وغيرهم. ولذلك كان أمر خطوات التسجيل في المنصة يشغل بال الكثير من المواطنين داخل المملكة والذي يمكننا عرضه كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على صفحة منصة بحر ثم بعد ذلك الدخول إلى سجل كمستقل ثم الدخول على خيار إنشاء حساب وبعدها عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة والضغط على إرسال الضغط على أنا مستقل ثم وثق الآن وبعدها سيتم إدخال على أبشر لتقم بتوثيق الحساب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط على توثيق وبعدها يجب الموافقة على جميع الشروط والأحكام وأخيراً الضغط على تسجيل.

مميزات منصة بحر للتوظيف

هناك العديد من المزايا التي تنفرد بها منصة بحر الإلكترونية عن غيرها من المنصات الأخرى التي توجد داخل المملكة. ويمكننا عرض أهم مزايا منصة بحر كما يلي :