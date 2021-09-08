رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 تقويم التعليم تسجيل الاختبار التربوي عبر قياس

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة السعودية الآن، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل على الاختبار التربوي، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري، على أن يكون التسجيل إلكترونياً من خلال رابط اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، الذي أتاحته هيئة التعليم والتدريب من خلال مركز قياس، وسوف نوضح لكم الرابط الرسمي للتسجيل وأهداف التسجيل على الاختبارات لقياس القدرة المعرفية.

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.

تحديد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

يتم التحويل لنظام الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد “أبشر”.

تسجيل البيانات.

الهدف من الاختبار التربوي للمعلمين والمعلمات

قياس المهارات والمعلومات المهنية والوظيفية وتقويمها بالقطاع العام والقطاع الخاص.

يساعد في تحقيق العدالة أثناء التعيين والترقيات.

يحقق تكافؤ الفرص وتنمية مهارات شاغلي الوظائف التعليمية بما يخدم التنمية الوطنية.

دعم برنامج التنمية البشرية في ظل رؤية المملكة 2030.

شروط تسجيل اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

أن يكون من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة. اجتياز الاختبارات المهنية المقررة “العام والتخصصي”. سداد قيمة الاختبار المقررة بمبلغ 100 ريال سعودي. يكون التسجيل لاختبار الرخصة المهنية إلكترونياً.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

تحتل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية مكانة متميزة لدي شاغلي الوظائف التعليمية، فهي هيئة حكومية تهتم بأعمال التدريب والتقويم للعملية التعليمية بمختلف مراحلها، وتعمل على رفع كفاءة وجودة المتدربين لدها، كما تصدر العديد من اللوائح المنظمة لإصدار التراخيص اللازمة للعمل بالتعليم أو الترقيات.

الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

يتم التقديم للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، لمن هم على رأس العمل من الحاصلين على شهادة البكالوريوس فيما فوق، أو الراغبين في العمل بالتعليم من الخريجين الجُدد، ويمكن التقديم لمن يحملون مؤهل دون الجامعي ويزاولون المهنة في حالة نفاذ اللائحة، ويتم العمل بالمملكة العربية السعودية بالوظائف التعليمية لمن يحملون الرخصة المهنية المخصصة لشاغلي الوظائف التعليمية، حتي يكون الحاصل عليها على درجة عالية من الكفاءة والتميز.