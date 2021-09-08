50,000 ريال بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى شركة إمكان للتمويل

50,000 ريال سعودي بالتقسيط الميسر حيث يمكن الحصول على التمويل المناسب للعملاء من خلال شركة إمكان للتمويل التي حققت أقبال مرتفع من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً حيث توفر العديد من التمويلات ومنها التمويل الميسر وتمويل المشروعات والتمويل الإضافي والتمويل التأجيري بالمملكة العربية السعودية ويمتاز ذلك التمويل بأنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية داخل السعودية كما يمكن الحصول على التمويل الميسر بدون تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم بفترة سداد مرنة ومريحة لجميع العملاء السعوديين في جميع البنوك السعودية بشرط توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة لذلك يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويبلغ من العمر عشرون عاماً فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل ميسر من شركة إمكان للتمويل

يحتاج التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية حيث أمتاز التمويل بأنه بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع إمكان للتمويل ولكن لتحقيق ذلك لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره من عشرون سنة ربما يصل إلى 60 سنة بعد موافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة يحتاج توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي هو تمويل بأقل راتب في المملكة العربية السعودية.

يجب عدم تعثر العميل المتقدم لدى تقرير سمه السعودي بالمملكة.

كذلك لابد من فتح حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي السعودي في المملكة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي