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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية رفع تعليق القدوم من 3 دول والسماح للمواطنين بالسفر لها 1443 في المقال التالي
السعودية رفع تعليق القدوم من 3 دول ، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، 8 من شهر سبتمبر 2021م، الموافق 1 من شهر صفر للعام 1443هـ، وسيتم تنفيذ القرار من الساعة 11 صباحًا، وسيتم السماح للمواطنين بالسفر إلي تلك الدول، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وهي الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، وذلك بعد المتابعة المستمرة، من قبل الجهات الصحية المختصة، ودراسة الحالة الوبائية محليًا وعالميًا، وكافة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، في أي من الدول السابق ذكرها، عن جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد – 19، وقد أكدت المصادر المسؤولة عن ضرورة التزام الجميع، بكافة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية المعتمدة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالسعودية.
السعودية رفع تعليق القدوم من 3 دول
إضافة إلى ما سبق ذكره، فالجدير بالعلم أيضًا أن وزارة الداخلية السعودية، قد اعتمدت منذ أيام قليلة مضت، السماح للمقيمين بالعودة، للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تعليق السفر مدة زمنية مؤقتة، بشرط تلقي المقيم، لجرعتي لقاح كورونا، داخل المملكة العربية بالسعودية، قبل مغادرة أراضيها، وكذلك شدد المسؤولين عن النظام الصحي بالمملكة، على المسافرين، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، مع الالتزام بمنتج تأمين السفر، الذي يمنح المسافر تغطية طبية شاملة، لكافة مخاطر السفر، وتأمين المصاريف الطبية، كما شددت الداخلية السعودية، أن جميع الإجراءات تحت التقييم المستمر، من قبل وزارة الصحة السعودية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة، المواطنين السعوديين، والقائمين على أراضي المملكة.
قرار وزارة الداخلية السعودية 13 يوليو 2021م بضرورة الإذن المسبق
في النهاية فإن قرار اليوم، برفع تعليق السفر من ال 3 دول، السابق ذكرها، هو قرر مبني على قرار سابق، تم إصداره من قبل الداخلية السعودية، بتاريخ يوم الثلاثاء، 13 يوليو 2021م، الموافق 3 من ذي الحجة 1442هـ، بعدم السماح بالسفر ل 14 دولة، دون الحصول على إذن مسبق، مقدم للجهات المسؤولة، ومن ضمن تلك الدول الإمارات، ليبيا، وسوريا، وروسيا، والهند، تركيا، الصومال، أرمينيا، اليمن، إيران، الكونغو الديمقراطية، فنزويلا، جنوب أفريقيا، الأرجنتين.
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