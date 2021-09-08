كيف اعرف تأميني الطبي برقم الاقامة عبر موقع الضمان التعاوني في المملكة، فهي خدمة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها لجميع المواطنين والمقيمين أيضًا، ولكي يتم الاستفادة منه لابد من معرفة صلاحيته، وكل هذا سوف نوضحه خلال السطور القادمة.

كيف اعرف تأميني الطبي برقم الاقامة

المجلس الصحي التعاوني في السعودية أتاح الاستعلام عن التأمين الطبي عن طريق الموقع الرسمي عن طريق اتباع ما يلي:

الانتقال إلى رابط موقع مجلس الضمان الصحي.

بعد ذلك النقر على خانة الدخول للخدمة.

قم بكتابة رقم الإقامة في الخانة المخصصة به.

ادخال الرمز المتواجد في الصورة ثم أضغط على موافق.

انتظر قليلاً حتى تتحمل الصفحة لكي تُشاهد النتائج المطلوبة.

كيف اعرف تأميني الطبي برقم الحدود

يُمكنك أيضًا الاستعلام عن التأمين عن طريق ما يلي:

الاتجاه إلى الموقع الرسمي للضمان الصحي. النقر على خانة القائمة ثم الضغط على الاستعلام عن حالة التأمين. الضغط على خانة الدخول للخدمة ثم ادخال رقم الحدود. ادخال رمز التحقق ثم الضغط على الموافق لكي يتم عرض النتيجة.

الاستعلام عن تأمين طبي للزائر

لابد من اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

الانتقال إلى مجلس الضمان الصحي.

النقر على خانة خدمة الاستعلام عن تأمين الزائرين.

الضغط على خانة ابدأ الخدمة ثم ادخل رقم الجواز في الخانة المخصصة له.

كتابة رمز التحقق ثم النقر على خانة الموافقة لعرض حالة التأمين.

خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عن طريق أبشر

لكي يتم الاستعلام عن صلاحية التأمين فلابد من اتباع ما يلي:

الانتقال إلى منصة أبشر.

بعد ذلك الضغط على خيار الأفراد وإتمام عملية تسجيل الدخول.

سجل دخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية ثم اختيار الاستعلام عن صلاحية التأمين.

قم بكتابة رقم الإقامة ورمز التحقق ثم أضغط على عرض وانتظر حتى تعرض النتائج الخاصة بالتأمين.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان كيف اعرف تأميني الطبي برقم الاقامة وذكرنا لكم المزيد حول تلك الموضوع، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.