نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة الصوت في التيمز 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حل مشكلة الصوت في التيمز 1443 من ضمن المشاكل التي تواجه الطلاب في المملكة العربية السعودية وتجعلهم غير قادرين على الاستماع لصوت المعلم خلال الفصول الافتراضية التي تعتمد عليها المملكة في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتفشي جائحة كورونا في البلاد.

برنامج مايكروسوفت تيمز

هو من أبرز التطبيقات التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الأدوات التعليمية التي تُسهل عملية التعليم إلكترونيًا، فهو يوفر إمكانية التواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفصول الافتراضية في مختلف المقررات الدراسية والمراحل التعليمية، ومن أهم مميزاته ما يلي:

توفير فصل دراسي آمن لجميع الطلاب عبر شبكه الإنترنت.

خدمة تيسير التعلم عن بعد وإمكانية الاستفسار عن أي سؤال من قبل الطلاب.

إضافة الواجبات والاختبارات لتقييم الطلاب ومعرفة مدى استيعابهم.

خدمة التواصل بين الطلاب والمعلمين في أي وقت.

أدوات تنظيم درجات الطلاب.

حل مشكلة الصوت في التيمز 1443

هي من أبرز المشاكل التي تواجه الكثيرين من الطلاب في المملكة عبر الفصول الافتراضية التي من خلالها يستكملون دراستهم عبر منصة تيمز الإلكترونية، ولكي تتمكن من حلها لابد من اتباع ما يلي:

الانتقال إلى برنامج مايكروسوفت تيمز عبر شبكه الإنترنت على المتصفح أو الهاتف.

الضغط على الصورة الشخصية الخاصة بحساب الطالب ثم أضغط على الاعدادت.

النقر على أجهزة ثم أضغط على كلمة مايكروسوفت.

الضغط بعدها على جهاز المايكروفون المُستخدم في الجهاز.

النقر على خانة حفظ التعديلات ثم الانتقال إلى الاجتماع.

الضغط أخيرًا على الميكروفون لتشغيله أو إيقافه على حسب رغبة الطالب.

خطوات حل مشكلة اختفاء الدردشة في تيمز

يبحث الكثيرين من مُستخدمي تيمز عن حل مشكلة اختفاء الدردشة ويُمكنهم حل تلك المشكلة عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

تشغيل تطبيق التيمز على الجوال الخاص بك.

الانتقال إلى الحصة الدراسية ثم أنقر على انضمام لها.

الضغط على خانة سهم الخلف إذا لم تظهر الدردشة.

اختيار خانة دردشة لتفعيله.

والآن تستطيع حل مشكلة الصوت في التيمز 1443 من خلال سردنا لكافة الخطوات الخاصة بحلها فيما سبق ونود أن يكون نال إعجابكم.