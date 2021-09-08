كيفية الدخول في منصة الاختبارات المركزية ورابط المنصة

الدخول في منصة الاختبارات المركزية، منصة الاختبارات المركزية هي منصة مخصصة من أجل إجراء اختبارات لقياس مهارات وقدرات الطلاب التي تم تحصيلها في الأعوام الدراسية الماضية لجميع المراحل التعليمية، وأتاحتها وزارة التربية والتعليم السعودية للطلاب لكي يتم تطوير العملية التعليمية في السعودية وموعد بداية اختبارات منصة الاختبارات المركزية هو في شهر سبتمبر الحالي بدايةً من الخامس من الشهر وإليكم المزيد من التفاصيل.

منصة الاختبارات المركزية من وزارة التعليم السعودية

منصة الاختبارات المركزية هي منصة تعليمية تابعة لمنصة مدرستي الإلكترونية التعليمية ويتم تسجيل الدخول بها بحساب منصة مدرستي الشخصي للطالب أو من خلاله حسابه على مايكروسوفت أوفيس، من خلال منصة الاختبارات المركزية يتم قياس وتقييم مهارات الطلاب في العديد من المواد الدراسية التي سبق دراستها، ويتم تقسيم مواعيد الاختبارات في المنصة حسب المرحلة التعليمية كالآتي:

الصف الثاني الابتدائي يبدأ من يوم الأحد الموافق 5 من شهر أغسطس، وتكون الاختبارات مقدمة مساءً بعد انتهاء الطلاب من يومهم الدراسي. أما عن طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة فإن موعد الاختبارات يتم في الحصة الثانية أثناء اليوم الدراسي.

جدول اختبارات منصة الاختبارات المركزية

ويتم إجراء الاختبارات للطلاب بدايةً من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية بالجدول التالي:

اختبارات المرحلة المتوسطة الصف الأول والثاني في يوم الأحد الماضي 5 شهر سبتمبر وكانت البداية بمادتي الرياضية واللغة العربية.

واليوم الثاني الموافق 6 سبتمبر يوم الاثنين اختبارات اللغة الإنجليزية ومادة العلوم لطلاب الصف الأول والثاني المرحلة المتوسطة وذلك تحديدًا في الحصة الثانية.

واليوم الثالث الموافق 7 سبتمبر اختبار مادة الرياضيات ومادة اللغة العربية لطلاب المرحلة المتوسطة الصف الثالث.

أما عن طلاب المرحلة الثانوية الصف الأول وطلاب المرحلة المتوسطة الصف الثالث فإن اختبار اللغة الإنجليزية والعلوم بيوم 8 سبتمبر.

التسجيل في منصة الاختبارات المركزية

لكي يستطيع الطلاب أداء اختبارات المواد الدراسية المحددة وهي اللغة العربية والإنجليزية ومادة الرياضيات والعلوم يجب التسجيل في منصة الاختبارات المركزية كالتالي: