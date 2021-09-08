تقويم الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات بالسعودية 1443

تقويم الفصل الدراسي الأول 1443، وضعت وزارة التربية والتعليم تقويم دراسي جديد شاملًا للفصول الدراسية الثلاث هذا العام لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، حيث تم إضافة بعض التعديلات في نظام التعليم في السعودية في المدارس ليصبح العام الدراسي مقسمًا لثلاثة فصول دراسية، ومع بداية الفصل الدراسي الأول نعرفكم على تقويم الفصل الدراسي الأول لكي يصبح من السهل الإطلاع عليه سواء كان للطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين.

تقويم الفصل الدراسي الأول في السعودية

حددت وزارة التعليم في السعودية تقويم دراسي واحد لجميع المؤسسات التعليمية في السعودية، ويتم تطبيقه مع بداية العام الدراسي يوم 29 أغسطس الماضي، حيث يشمل التقويم بداية ونهاية الفصل الدراسي الأول ومواعيد الإجازات على مدارس الفصل الدراسي الأول بالشكل التالي:

عودة المعلمين إلى المدارس يوم 9 أغسطس. التهيئة للفصل الدراسي الأول في السعودية بيوم 22 أغسطس. عودة الطلاب للمدارس وبداية العام الدراسي الجديد في يوم 29 أغسطس. اليوم الوطني السعودي إجازته في يوم 22 سبتمبر. أول إجازة نهاية أسبوع مطولة بيوم 17 أكتوبر. وثاني وأخر إجازة نهاية أسبوع مطولة بيوم 4 نوفمبر. نهاية الفصل الدراسي الأول في المدارس بيوم 25 نوفمبر.

تقويم الفصل الدراسي الأول للجامعات السعودية

أما عن الجامعات السعودية فإن التقويم الدراسي للفصل الدراسي الأول هو:

بداية عودة طاقم التدريس في 9 أغسطس. التجهيز للعام الدراسي الجديد في 22 أغسطس. دراسة الطلاب في العام الدراسي الجديد للفصل الدراسي الأول في 29 أغسطس. اليوم الوطني في 22 و 23 سبتمبر. إجازة مطولة أولى لنهاية الأسبوع في 17 و18 أكتوبر. إجازة مطولة ثانية وأخيرة لنهاية الأسبوع في 4 نوفمبر. الموعد الأخير للاعتذار عن الفصل الدراسي الأول في 25 نوفمبر. إجازة نصف الفصل الدراسي الأول في 55 نوفمبر. عودة الدراسة من جديد بعد الإجازة في 5 ديسمبر. إجازة مطولة أولى لنهاية الأسبوع بعد العودة بيوم 19 ديسمبر. أول أيام اختبارات الإعداد في 20 ديسمبر. أول أيام الاختبارات النهائية في 26 ديسمبر. أخر أيام الاختبارات النهائية في 6 يناير 2022. إجازة نصف العام الدراسي في 6 يناير.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم تقويم الفصل الدراسي الأول لمرحلة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي لكي يسهل الإطلاع عليه للطلاب.