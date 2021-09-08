نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية الوطنية عبر الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء والتي تقدم الكثير من الخدمات لمشتركيها مثل خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب والتي تمكنكم من معرفة قيمة فواتير الكهرباء المقدرة عليكم في الشهر كما يمكنكم الموقع من تحديد قيمة استهلاك الكهرباء الشهري لمنزلك أو المنشأة الخاصة بك هذا وقد فعلت الشركة السعودية للكهرباء تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية عبر منصات الجوال اندرويد وابل وبلاك بري وويندوز للتيسير علي مشتركيها من تفقد كافة خدماتها عن طريق الأنترنت دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الشركة وتقليل الازدحام.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية

تسعي الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية علي تقدم كل ما هو مفيد لمشتركيها فتقدم لهم عبر موقعها علي شبكة الأنترنت خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني وطريقة دفع فاتورة الكهرباء الشهرية وتضع لهم الشركة أيضا خدمة حاسبتي لحساب الاستهلاك السكني للكهرباء علي مدار الشهر أو السنه وطرق دفع الفاتورة بأكثر من وسيلة للتيسير علي المواطنين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

إليكم الآن طريقة استعراض الفاتورة الإلكترونية ومعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية 1443 عن طريق موقع الشركة ببعض خطوات بسيطة يرجي اتباعها بكل دقة وهي كالاتي :

الدخول علي موقع الشركة السعودية للكهرباء. ثم نذهب إلي خدمات المشتركين ونضغط علي أيقونة فاتورتك. ثم نختار منها استعراض الفاتورة الإلكترونية. سوف تظهر لنا صفحة أخري يتم كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية أو البريد الإلكتروني المسجل به. ثم نكتب رقم المرور الخاص بك والضغط علي زر دخول. ثم نقوم باختيار استعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 برقم الحساب أو رقم العداد.

وسوف تظهر لنا صفحة بها كافة البيانات عن فاتورة الكهرباء الشهرية ومنها يمكنك معرفة استهلاكك الشهري للكهرباء وقيمة قراة عداد الكهرباء والمبلغ المراد تحصيله كما سوف يتم عرض استهلاك الأشهر السابقة والمبلغ المدفوع عن كل شهر ماضي.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

نضع بين أيديكم الآن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب عبر الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء فبعد الضغط علي الرابط السابق ذكرة نرجو اتباع الخطوات السابقة للاستفادة من الخدمة المجانية المقدمة من قبل شركة الكهرباء السعودية أو من خلال تحميل تطبيق الكهرباء علي جوالك المحمول.