سعر البنزين أرامكو السعودية سبتمبر 2021 م وفق مستجدات أسعار النفط

سعر البنزين أرامكو السعودية سبتمبر 2021 ، سيتم الإعلان عنها بمشيئة الله، يوم الجمعة القادم، الموافق 10 من شهر سبتمبر للعام 2021م، الموافق 3 من شهر صفر للعام 1443هـ، من قبل شركة أرامكو السعودية، وفق الموعد الشهري الدوري، لتسعيرة البنزين الجديدة، بالمملكة العربية السعودية، بعد مراجعة مستجدات أسعار براميل النفط، وهو اليوم الذي ينتظر كافة المواطنين بالمملكة، تغيير التسعيرة سواء بالزيادة، أو بالنقصان، للالتزام بالتسعيرة الجديدة، والجدير بالعلم أن سعر البنزين لشهر أغسطس الماضي، شاهد حالة من الثبات في التسعيرة، مقارنةً بأسعار البنزين لشهر يوليو الذي سبقه، والجميع في حالة ترقب، لحين الإعلان عن، جدول أسعار البنزين لشهر سبتمبر 2021م.

سعر البنزين أرامكو السعودية سبتمبر 2021

وفي نفس السياق السابق ذكره، فإن شركة أرامكو السعودية، هي من كبرى الشركات الرائدة، بالمملكة العربية السعودية، ومنافس عالمي من حيث تقديم منتج عالي الجودة، وفق رؤية المملكة 2030م، والجدير بالعلم أيضًا أن شركة أرامكو السعودية، تقدم أجود أنواع الوقود على مستوى العالم، من حيث المنتج الخالي من مادة الرصاص، بسبب امتلاكها أكبر شبكات التنقيب المتكاملة، التي تقدم للمواطن، كافة منتجات الطاقة من النفط والغار، بصورة موثوقة ومستدامة، بما يلي حاجة المواطن السعودي اليومية، من البنزين.

جدول سعر البنزين لشهر أغسطس الماضي أرامكو السعودية 2021م

كما سبق وذكرنا في الفقرة السابقة، أن أسعار البنزين لشهر أغسطس، شهدت ثبات في التسعيرة، فوفق جدول الأسعار التالي:

أولًا لتر بنزين 91 =2.18 ريال.

كذلك لتر بنزين 95 = 2.33 ريال سعودي.

أيضًا كان سعر لتر ديزل = 0.52 ريال.

وعن سعر الكيروسين = 0.75 ريال .

في النهاية عن غاز البترول المسال = 0.70 ريال.

مهام وزارة التجارة الرقابية بالمملكة العربية السعودية

في النهاية فإن وزرة التجارة بالسعودية، لها دور هام جدًا، في الرقابة على أسعار البنزين بالمملكة، وإلزام كافة المواطنين، وكذلك محطات الوقود، بالتسعيرة الجديدة للبنزين، ومن أبرز الأدوار الرقابية التي تقدمها وزارة التجارة السعودية، التالي: