الأيام المتبقية على نهاية الفصل الدراسي الأول في السعودية 1443

الأيام المتبقية على نهاية الفصل الدراسي الأول، بدء الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 29 من شهر أغسطس في السعودية وقد مر حتى الآن ما يقرب من أسبوعين دراسيين على الفصل الدراسي الأول، وهناك العديد من البحث حول موعد نهاية الفصل الدراسي الأول والأيام المتبقية له، حيث أن نظام التعليم في مدارس التعليم ما قبل الجامعي تم تغييره ليصبح ثلاثة فصول دراسية بدلًا من المعتاد وهو فصلين دراسيين، وتم تخصيص مدة معينة لكل فصل دراسي تابعوا معنا لمعرفة موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس السعودية 1443.

الفصل الدراسي الأول في السعودية 1443

بدء طلاب المدارس السعودية دراسة التيرم الأول يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر أغسطس، وقد تم تحديد مدة كل فصل دراسي من تلك الفصول الثلاث ليكون ثلاثة أشهر متصلة، على أن يتخلل تلك الفترة بعض الإجازات مثل إجازة نهاية الأسبوع المطولة أو إجازة منتصف الفصل الدراسي، ووفقًا لذلك فإن نهاية الفصل الدراسي الأول تكون في شهر نوفمبر تحديدًا في الخامس والعشرين من نوفمبر وبذلك يصبح عدد أيام الدراسة في التيرم الأول حوالي 90 يومًا كاملًا.

إجازات الفصل الدراسي الأول 1443

أما عن الإجازات التي تم تحديدها وفقًا لنظام التعليم الجديد الثلاث فصول دراسية فهي للفصل الدراسي الأول فقط كالتالي:

بداية الدراسة في المدارس السعودية وعودة الطلاب في التاسع والعشرين من أغسطس 29/8. اليوم الوطني تبدأ إجازته لطلاب المدارس السعودية في الثاني والعشرين من سبتمبر 22/9. أول إجازة نهاية أسبوع مطولة للفصل الدراسي الأول في السابع عشر من أكتوبر 17/10. ثاني إجازة نهاية أسبوع مطولة للفصل الدراسي الأول في الرابع من نوفمبر 4/11. إجازة الفصل الدراسي الأول ونهايته في الخامس عشر من نوفمبر 25/11. وعودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الخامس من ديسمبر 5/12، وبذلك تكون مدة الإجازة حوالي عشرة أيام.

الأيام المتبقية على نهاية الفصل الدراسي الأول 1443

أما عن عدد الأيام المتبقية على نهاية الفصل الدراسي الأول في مختلف المدارس السعودية لجميع الطلاب فهو حوالي 77 يومًا.