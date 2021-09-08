نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 وموعد التقديم والشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي
رابط وظائف الشؤون الصحية، بالحرس الوطني 1443، للحاصلين على المؤهل الثانوي العام، والمؤهلات العليا، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن 270 وظيفة فارغة، في مدن المملكة العربية السعودية، وهذه المدن متمثلة في المدن الآتية: (المدينة المنورة – جدة – الرياض – الدمام – الأحساء)، وقد تم تحديد موعد للتقديم للوظائف الشاغرة، وذلك عن طريق الرابط الرسمي التي أعلنته الوزارة، ويتم مع التقديم إرفاق جميع المستندات المطلوبة، مع التأكد من صحة البيانات، لأنها تعد مسؤولية على من تقدم.
رابط وظائف الشؤون الصحية
ازداد البحث عبر محرك البحث جوجل. عن رابط التقديم للوظائف التي أعلنتها وزارة الحرس الوطني. في المملكة العربية السعودية. حيث أعلنت عن المؤهلات المطلوبة والشروط التي يجب توافرها في المتقدم لشغل الوظيفة. وفي هذا المقال سوف نعرض كيفية التقديم. وماهي الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيفة.
كيفية التقديم للوظيفة
- يتم الدخول عبر الانترنت على رابط eapps.ngha.med.sa.
- يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها جيداً.
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة التي حددتها الوزارة.
- ثم يتم اختيار الوظيفة المناسبة والتخصص. حيث يتم اختيار وظيفة واحدة فقط في تقديم الطلب. وذلك حتى لا يتم استبعاد الطلب.
- وأخيراً يتم الضغط على أيقونة “ارسال”.
- ملحوظة هامة: لابد من التأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة مع الطلب. لأنها تعتبر مسؤولية كاملة على المتقدم للوظيفة. والتقديم يكون عبر الرابط التي حددته وزارة الحرس الوطني فقط. وذلك منعاً للتزاحم للوقاية من فيرس كورونا. والحد من انتشاره. ولابد من اختيار وظيفة واحدة فقط لكي لا يستبعد الطلب. في حالة ما إذا كان مقدم الطلب مستخدم جديد فإنه يتم التحويل مباشرةً إلى مركز النفاذ الوطني. حيث يتم استخدام اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بالمتقدم وذلك عن طريق “نظام أبشر”.
الوظائف المطلوبة للشؤون الصحية
توجد العديد من الوظائف والتخصصات المختلفة في مجال الصحة. من تمريض ووظائف إدارية ووظائف طبية. وسوف نعرض لكم ماهي الوظائف المطلوبة وعددها ومكان شغل هذه الوظائف. لسهولة التقديم.
- وظائف صحية: مطلوب عدد 17 متقدم وذلك في مدينة جدة والأحساء فقط.
- وظائف طبية: مطلوب عدد 66 متقدم وذلك في مدينة الرياض وجدة والمدينة المنورة فقط.
- الوظائف الإدارية: مطلوب عدد 38 متقدم وذلك في مدينة جدة والدمام فقط.
- الوظائف الفنية والهندسية: مطلوب عدد 3 متقدم وذلك في مدينة جدة فقط.
- وظائف التمريض: مطلوب عدد 92 متقدم وذلك في مدينة جدة والمدينة المنورة فقط.
- أما عن الفرص التدريبية: فالعدد المطلوب 59 متقدم وذلك في مدينة الأحساء وجدة والدمام فقط.
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