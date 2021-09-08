طريقة التسجيل في أبشر افراد مستخدم جديد تهم الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية للحصول على كافة الخدمات المُقدمة من قبلها، فهي تمتلك مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي توفر الكثير من الجهد والوقت عليهم وإنجاز كافة الأمور المطلوبة في قياسي على مدار اليوم وفي أي مكان.

منصة أبشر الإلكترونية

هي أحد المنصات الإلكترونية التي تشمل الكثير من الخدمات السعودية المُقدمة للمواطنين والمقيمين أيضًا، فهي من ضمن رؤية المملكة 2030، كما أنها تسعى لتطوير خدماتها بشكل مستمر، فقد وصلت خدماتها لأكثر من 280 خدمة.

شروط التسجيل في أبشر افراد

منصة أبشر أتاحت إمكانية التسجيل خلالها سواء للمواطنين أو المقيمين ولكن ليس بشروط معينة ولكن هناك بعض المتطلبات التي لابد منها في عملية التسجيل وهي:

ضرورة امتلاك هوية وطنية مستقلة.

لابد من توافر بطاقة إقامة وتكون سارية وغير منتهيه.

ضرورة توفير بريد الإلكتروني فعال ورقم جوال.

لابد من تعديل الاسم بعد إنشاء الحساب.

مراعاة أن تكون كلمة السر ثمانية خانات.

ضرورة أن تكون كلمة السر تحتوي على حرف كبير وواحد صغير وعلى رقم.

ينبغي ألا تحتوي على رموز ماعدا رمز @ فهو مُتاح استخدامه.

ألا تحتوي على أكثر من 4 خانات من اسم الشخص المستخدم.

يلزم ألا تحتوي على أكثر من 4 خانات متشابهة.

لابد من تأكيد كلمة السر.

التأكد بشكل جيد من لغة الإدخال في لوحة المفاتيح وهي اللغة الإنجليزية.

طريقة التسجيل في أبشر افراد مستخدم جديد

يتساءل البعض عن طريقة التسجيل في أبشر فيمكنك ذلك سواء مقيم أو مواطن عن طريق اتباع ما يلي: