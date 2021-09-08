نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في أبشر افراد مستخدم جديد في المقال التالي
طريقة التسجيل في أبشر افراد مستخدم جديد تهم الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية للحصول على كافة الخدمات المُقدمة من قبلها، فهي تمتلك مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي توفر الكثير من الجهد والوقت عليهم وإنجاز كافة الأمور المطلوبة في قياسي على مدار اليوم وفي أي مكان.
منصة أبشر الإلكترونية
هي أحد المنصات الإلكترونية التي تشمل الكثير من الخدمات السعودية المُقدمة للمواطنين والمقيمين أيضًا، فهي من ضمن رؤية المملكة 2030، كما أنها تسعى لتطوير خدماتها بشكل مستمر، فقد وصلت خدماتها لأكثر من 280 خدمة.
شروط التسجيل في أبشر افراد
منصة أبشر أتاحت إمكانية التسجيل خلالها سواء للمواطنين أو المقيمين ولكن ليس بشروط معينة ولكن هناك بعض المتطلبات التي لابد منها في عملية التسجيل وهي:
- ضرورة امتلاك هوية وطنية مستقلة.
- لابد من توافر بطاقة إقامة وتكون سارية وغير منتهيه.
- ضرورة توفير بريد الإلكتروني فعال ورقم جوال.
- لابد من تعديل الاسم بعد إنشاء الحساب.
- مراعاة أن تكون كلمة السر ثمانية خانات.
- ضرورة أن تكون كلمة السر تحتوي على حرف كبير وواحد صغير وعلى رقم.
- ينبغي ألا تحتوي على رموز ماعدا رمز @ فهو مُتاح استخدامه.
- ألا تحتوي على أكثر من 4 خانات من اسم الشخص المستخدم.
- يلزم ألا تحتوي على أكثر من 4 خانات متشابهة.
- لابد من تأكيد كلمة السر.
- التأكد بشكل جيد من لغة الإدخال في لوحة المفاتيح وهي اللغة الإنجليزية.
طريقة التسجيل في أبشر افراد مستخدم جديد
يتساءل البعض عن طريقة التسجيل في أبشر فيمكنك ذلك سواء مقيم أو مواطن عن طريق اتباع ما يلي:
- الاتجاه إلى رابط منصة أبشر.
- الضغط على خانة أفراد ثم اختيار مستخدم جديد.
- قم بادخال البيانات وهي رقم الهوية، ورقم الجوال، واسم المستخدم باللغة الإنجليزية.
- كلمة السر وتأكيدها ثم عنوان البريد الإلكتروني ثم حدد اللغة ثم الرمز المرئي.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم أنقر على التالي.
- كتابة رمز التحقق ثم إنهاء عملية التسجيل.
- تفعيل الحساب ثم البدء في الحصول على كافة الخدمات المُقدمة من قبل المنصة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التسجيل في أبشر افراد مستخدم جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.