المقررات الدراسية الإلكترونية الجديدة في المناهج السعودية 1443

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عمر شويل - جدة المقررات الدراسية الإلكترونية الجديدة في المناهج، تقوم وزارة التربية والتعليم السعودية في الفترة الحالية بإضافة بعض التعديلات والتحديثات في عملية التعليم السعودية ككل وفي المناهج والمقررات الدراسية بشكل خاص، فقد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن وجود بعض المقررات الدراسية التي تقدم على منصة مدرستي إلكترونيًا تتمتع بأسلوب تفاعلي تشويقي رائع لكي يستمتع الطلاب أثناء مذاكرة تلك المقررات حتى يتم المطلوب وهو تحسين قدرة الطلاب على المذاكرة والحصول على الناتج النهائي المطلوب وهو التقدم بعملية التعليم السعودية.

المقررات الدراسية الإلكترونية على منصة مدرستي

وذكرت وزارة التعليم السعودية على موقعها على منصة تويتر أن تلك المقررات الجديدة التي تقدم بشكل إلكتروني هي مناهج دراسية جديدة هدفها هو تحسين التفاعل بين الطلاب وبعضهم ومع المعلم، حيث تقدم تلك المقررات بشكل مشوق وجاذب للطلاب حتى لا يشعروا بثقل تلك المواد، كما أن منصة مدرستي تخدم كثيرًا عملية التعليم في السعودية فهي تسعى إلى تحسين ناتج التعليم النهائي من الطلاب وتحسين جودة عملية التعليم والعمل على رفعها، كما وتوفر تجربة جديدة للطلاب من حيث تكافؤ الفرص لجميع الطلاب في الحصول على العلم بالإضافة لكونها تدعم عملية التعليم وتطويرها.

المقررات الإلكترونية الجديدة

وقد حددت وزارة التربية والتعليم المقررات الدراسية التالية بأنها هي المقررات الجديدة المتاحة على منصة مدرستي:

اللغة الإنجليزية. مادة المهارات الحياتية والأسرية. الدفاع عن النفس والتربية البدنية. مادة التفكير الناقد. والمهارات الرقمية.

وقد ذكرت أن تلك المقررات تحتوي على بعض الخصائص الهامة للطلاب مثل أنها تستخدم أدوات مختلفة لقياس والتقويم للطلاب، كما تقدم محتوى تفاعلي له علاقة كبيرة بعملية التعليم، وتسهل من الوصول لمنصة مدرستي والتعامل معها وتدعم عملية التعليم سواء كان للمعلم أو للطالب.

مزايا المقررات الإلكترونية الجديدة

أما عن المزايا التي تقدمها المقررات الدراسية الإلكترونية الجديدة للطلاب فهي: