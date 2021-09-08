نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة عبر منصة ريف الإلكترونية Reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل من الأمور التي تهم قطاع المزارعين والعاملين في الأنشطة المتصلة بالزراعة في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة في المملكة عن فتح خدمة التسجيل في برنامج ريف عبر منصة ريف الإلكترونية، حيث يتم تقديم طلبات الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة من خلال دخول البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، ويهدف برنامج التنمية الريفية المستدامة إلى تنمية أنماط الحياة في المناطق الريفية، وتحسين الإنتاج وتطوير الكفاءة للمواطنين في هذه المناطق من خلال استغلال الموارد المتاحة في المملكة، وتقديم الدعم المالي المباشر لصغار المزارعين وصيادي السمك والأسر المنتجة، وتستقبل منصة ريف القطاعات المستهدفة من الدعم الري الإلكترونية طلبات التقديم من العاملين في عدة قطاعات حددتها وزارة المياه والبيئة والزراعة، ونستعرض من خلال هذا التقرير القطاعات التي تشملها دعم برنامج ريف وطريقة التسجيل في برنامج ريف ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل مع إدراج رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة.

رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة

أطلقت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بوابة ريف الإلكترونية لتمكين الأسر المنتجة وصغار المزارعين والتجار المواشي والعاملين في الأنشطة الزراعية من التقديم على الدعم المالي المباشر المقدم من الوزارة،حيث تهدف الوزارة من خلال دعم ريف للأسر المنتجة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والعمل على زيادة إنتاجهم من خلال استغلال الموارد المتاحة في المملكة وخلق فرص تسويقية أفضل لهم، ومن خلال تسجيل دخول برنامج ريف عبر شبكة الإنترنت يتمكن المتقدم من التسجيل في الدعم الريفي من خلال تقديم كافة المستندات المطلوبة وإرفاقها عبر المنصة وإدخال كافة البيانات الشخصية وبيانات المشروع والاستعلام عن برنامج ريف.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

التقديم على الدعم الريفي يتم من خلال تسجيل دخول منصة ريف الإلكترونية، فعلى المتقدمين الالتزام بملء كافة البيانات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة ورفعها على البوابة وفي حال وجود أي عقبات في التسجيل يمكنكم الاتصال على رقم دعم برنامج ريف الموحد، كما يجب على المتقدم إدراج رقم الحساب المصرفي الخاص به لاستكمال كافة خطوات التقديم للحصول على المنحة المقدمة من برنامج ريف لصغار المزارعين والأسر المنتجة، كما يطلب موقع برنامج ريف من المتقدمين تقديم نبذه عن المشروع المقدم مع ذكر عدد سنوات الخبرة فيه بشرط مزاولة المتقدم للنشاط بنفسه، وفيما يلي نعرض كيفية التسجيل في دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة:

الولوج إلى بوابة ريف الإلكترونية للتسجيل في البرنامج. اضغط على “ابدأ بطلب الدعم”. ثم قم بإنشاء حساب جديدة عبر المنصة. ينبغي على المتقدم استكمال كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. يجب على المتقدم بعدها التقديم على برامج التنمية الريفية. يشترط برنامج ريف ألا يزيد عدد البرامج عن 3 برامج. يقوم الموقع بتفعيل الحساب للمستفيد بشكل آلي. قم بتسجيل الدخول على المنصة ثم إدخال رقم الحساب المصرفي الخاص بك. تتلقى رسالة نصية على الهاتف بها رمز التحقق. قم بإدخال رمز التحقق في الموقع للدخول على منصة التسجيل في برنامج ريف.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

أعلن برنامج ريف عن موعد نزول دعم ريف بعد التسجيل، حيث تستغرق فترة دراسة الطلبات في برنامج ريف 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب في القطاعات الزراعية، أما في قطاع القيمة المضافة فان فترة دراسة الطلب تأخذ 60 يومًا من تاريخ زيارة أحد ممثلي الجمعية للتأكد من المشروع ومطابقته لشروط الأهلية المحددة من قبل القائمين على النظام.

هذا وقد أعلن برنامج ريف عم إيداع المبالغ المالية لبرنامج ريف في حسابات المستفيدين من البرنامج، ولكن قد قد يختلف وقت إيداع الدعم في الحسابات البنكية من مستفيد إلى آخر، ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاق وقت تنفيذ الإيداع من بنك إلى آخر.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف من خلال إرفاق رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وعرض طريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المالي مع تقديم بعض الصور التوضيحية التي تكشف شروط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة ومتى ينزل ريف بعد التسجيل والقطاعات التي تشملها منصة ريف الإلكترونية.