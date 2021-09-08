نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين في السعودية لشهر سبتمبر 2021 || شركة aramco تعلن الأسعار الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية لشهر سبتمبر 2021، من أكثر المواضيع بحثاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر محركات البحث المختلفة، حيث تقوم شركة أرامكو مع اللجنة المنوط بها تحديد الأسعار، بالاجتماع كل شهر لتحديد أسعار البنزين والمحروقات الجديدة كل شهر، ويتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم العمل بالتسعيرة الجديدة في اليوم الحادي عشر، ويترقب المواطنين في السعودية تحديد الأسعار الجديدة، أملاً في نزول الأسعار حيث تم تثبيت السعر الأعلى منذ شهر أغسطس الماضي، بأمر ملكي كريم تخفيفاً على المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الإصلاحات الاقتصادية وبسبب تداعيات فيروس كورونا،لذلك ولأهمية هذا الموضوع بالنسبة للمواطن في المملكة، سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، عن الأسعار المتوقعة للمحروقات في شهر سبتمبر.

سعر البنزين في السعودية

سوف يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات يوم الجمعة الموافق 10\09\2021، ويتم التعامل بالأسعار الجديدة يوم السبت الموافق 11\09\2021، وذلك بعد المراجعة من قبل اللجنة المختصة للأسعار والتي تتم كل شهر، ويتم تحديد الأسعار الجديدة وفقاً للأسعار العالمية، ووفقاً لحاجة السوق المحلي وعملية العرض والطلب، وهناك عوامل كثيرة تؤثر في أسعار المحروقات سوف نذكرها فيما يلي.

توقعات أسعار البنزين لشهر سبتمبر

هناك حالة من الترقب الشديد لمعرفة سعر البنزين 91 و 95 وباقي المحروقات لشهر سبتمبر، ومن المؤكد أن السعر لا يرتفع عن الأسعار الرسمية لشهر أغسطس، حتى لو زادت الأسعار سوف تتحمل الحكومة في المملكة فارق الأسعار، بعد أن تم تثبيت السعر بأمر ملكي، وفيما يلي تذكرة بالأسعار الخاصة بالبنزين لشهر أغسطس الماضي وكانت كالتالي:

بنزين 91:- 2.18 ريال سعودي.

بنزين 95:- 2.33 ريال سعودي.

العوامل المؤثرة في أسعار المحروقات

تتأثر أسعار المحروقات بعوامل كثيرة ومن هذه العوامل ما يلي:

أسعار المحروقات عالمياً فكلما زاد السعر عالمياً زاد محلياً وكلما انخفضت الأسعار عالمياً انخفضت محلياً.

عملية العرض والطلب كلما زاد المعروض وقل الطلب انخفض السعر وكلما قل المعروض وزاد الطلب زاد السعر.

سعر الدولار مقابل الريال.

وفي نهاية المقال نلخص لكم أهم ما جاء فيه. فقد تم الحديث عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر. وذكرنا الأسعار في شهر أغسطس. كما تطرقنا إلى الأسباب التي تؤثر على سعر البنزين.