شروط وطريقة التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة عبر منصة ريف الإلكترونية

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عمر شويل - جدة شروط وطريقة التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة ورقم دعم برنامج ريف الموحد في المملكة العربية السعودية تتصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية، حيث يتمثل الدعم المالي المقدم من وزارة المياه والبيئة والزراعية في برنامج ريف لصغار المزارعين، حيث يختلف برنامج ريف عن الضمان الاجتماعي وحساب المواطن بأن الدعم الريفي مقدم للمزارعين فقط، حيث يعد برنامج التنمية الريفية أحد برامج الدعم المقدم من وزارة الزراعة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر المنتجة في القطاع الريفي بالسعودية، كما تستهدف برنامج ريف للأسر المنتجة ثمانية قطاعات أخرى مرتبطة بالنشاط الزراعي لتنمية القيمة المضافة وتطوير الأنشطة الريفية التقليدية، ومن خلال هذا التقرير نستعرض شروط التسجيل في منصة ريف ورابط دخول البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف مع عرض خطوات التسجيل في ريف للدعم المالي، فتابعونا.

شروط التسجيل في برنامج ريف

حددت منصة ريف الإلكترونية من خلال وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، فيجب على المتقدمين الإطلاع على هذه الشروط للتأكد من استيفائها حتى لا يتم استبعاد طلبهم أو رفض حصولهم على الدعم المالي المباشر من برنامج ريف للأسر المنتجة، ونستعرض هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط الجنسية السعودية للمتقدم للتسجيل في الدعم الريفي. يستثنى من شرط الجنسية حاملي بطاقات التنقل في السعودية. ينبغي على المستفيدين من برنامج ريف أن يكون من ممتهني أحد الأنشطة الزراعية التي حددها برنامج ريف بحيث يكون مباشرًا لمهام هذا النشاط بنفسه بشكل مباشر. يجب أن يكون المتقدم بالطلب من المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم الريفي. عمر المتقدم يشترط ألا يقل عن 21 عامًا. ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدين بالطلب عن 6000 ريال سعودي. يشترط برنامج ريف ألا يكون المتقدم شاغلًا لأحد الوظائف في القطاع الحكومي أو الخاص. تقديم كافة المستندات المطلوبة منه عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف لإثبات الأهلية للدعم الريفي. مجموع أعداد البرامج المسجل فيها عبر منصة ريف ألا يتجاوز عددها 3 برامج. برنامج ريف يشترط التزام المستفيدين كل الاشتراطات الفنية والصحية التي اعتمدها البرنامج. التسجيل في منصة ريف الإلكترونية هي الوسيلة للتمكن من تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي. تعبئة كافة البيانات المطلوبة عبر بوابة ريف الإلكترونية بشكل صحيح. امتلاك حساب مصرفي نشط باسم المتقد. ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم المالي السنوي من برنامج ريف عن 54 ألف ريال. يجب حصول الأسرة المتقدمة على وثيقة العمل الحر معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة التسجيل في دعم الأسر المنتجة

خدمة التسجيل في دعم ريف للدعم المالي يشمل عدة قطاعات زراعية، حيث قامت وزارة الزراعة باستهداف عدة قطاعات يمكن الاشتراك من خلالها في الدعم الريفي، وتشمل هذه القطاعات قطاع تطوير تربية النحل وإنتاج عسل النحل، وتشمل على قطاعة زراعة الورد وتجارته، ويشمل الدعم الريفي على مجال تطوير إنتاج وتطوير وتصنيع البن العربي وتسويقه وتطويره بشكل جيد، وتنمية قطاع تربية المواشي، وتطوير الأنشطة الريفية الصغيرة وتنمية وتطوير القيمة المضافة، كما يشمل دعم برنامج ريف على تطوع قطاع زراعة المحاصيل البعلية مثل السمسم والدخن والذرة الرفيعة، وفيما يلي يمكنكم تتبع طريقة التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ريف للدعم المالي. قم بالضغط على التسجيل كأسر منتجة. ثم انقر على أيقونة “سجل الآن”. اضغط من أسفل الصفحة على كلمة “سجل”. كتابة الاسم رباعيًا. إدخال رقم الهوية أو السجل المدني. تحديد الجنسية. ثم حدد نوع الجنس”سواء ذكر أو أنثى”، ويحق التسجيل للجنسين. إدخال تاريخ الميلاد والعمر بالأرقام. ذكر الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة. إدخال رقم الهاتف الجوال. أجب على سؤال “هل أنت موظف أم لا”. إدخال مصدر الدخل للمتقدم. تحديد المؤهل العلمي ونوع سكن المتقدم بالطلب. كما يطلب الموقع تحديد المنطقة الإدارية.إرفاق الهوية الوطنية وكارت العائلة. رفع فاتورة الكهرباء أو صك البيت أوعقد إيجار المسكن. إدخال نبذه مختصرة عن المشروع المقدم. كتابة عدد سنوات الخبرة للمتقدم بالأرقام. يتطلب التسجيل في منصة ريف إرفاق صورة للمنتج. إرفاق وثيقة العمل الحر. اضغط على كلمة “تسجيل”.

البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة أن الهدف من برنامج ريف هو تنمية القطاع الريفي الزراعي من خلال رفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين في المملكة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تسعى الوزارة إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين أنماط الحياة الريفية من خلال تقديم الدعم المالي المباشر لهم، حيث تصل الحد الأقصى لدعم الأسر المنتجة من برنامج ريف إلى 54 ألف ريال سعودية سنويًا، وتقدم كل هذه المساعدات المالية عبر رابط تسجيل دخول برنامج ريف للأسر المنتجة.

شروط تسجيل دعم ريف للمتقاعدين

يتسائل الكثيرين هل يشمل دعم ريف المتقاعد؟ نعم يشمل دعم برنامج ريف المتقاعدين، وعلى الشخص المتقاعد استيفاء كافة شروط التسجيل في برنامج ريف السابقة إضافة إلى أنه يجب ألا يتعدى راتب التقاعد للشخص المتقدم 9000 ريال سعودي للحصول على دعم برنامج ريف، حيث أعلن برنامج ريف عن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعد المسموح للتسجيل في برنامج ريف من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال، وتعتبر الدعم المالي المباشر من برنامج ريف هي مساعدات غير مسردة، حيث تقدم الحكومة السعودية مساعدات برنامج ريف المالية للأسر الريفية وذيهم لتشجيعهم على الإنتاج ورفع المستوى المعيشي لهم وتنمية المناطق الريفية بالمملكة.

كم مبلغ دعم ريف

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وكم مبلغ الدعم الريفي من أكثر الأسئلة المتداولة من المتقدمين بطلب الحصول على دعم برنامج ريف من وزارة المياه والبيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية، لذلك نقدم لكم إجابات وافية على هذه الاستفسارات عبر النقاط التالية:

يستغرق فترة دراسة الطلب مدة 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب عبر بوابة ريف الإلكترونية، ولكن ننوه أن بعض القطاعات قد تستغرق وقتًا أطول، أما قطاع القيمة المضافة تستغرق 60 يومًا من تاريخ زيارة ممثل الجمعية للمتقدمين.

الحد الأقصى للدعم الريفي في السنة قد يصل إلى 54 ألف ريال سعودي، وهو الحد الأقصى للدعم في إجمالي البرامج المسجل فيها المستفيد.

يشترط برنامج ريف ألا يزيد مجموع عدد البرامج عن 3 برامج.

تكرار الصرف وارد في بعض القطاعات فقط.

موعد صرف دعم ريف يبدأ من اليوم الأول من الشهر بالتقويم الميلادي حتى اليوم العاشر.

برنامج ريف للأسر المنتجة

الدعم الريفي المقدم من خلال برنامج ريف للأسر المنتجة وربات البيوت وصغار المزارعين لها عدة أهداف استراتيجية نذكر منها ما يلي:

العمل على زيادة المشاركة الفعالة للمرأة في سوق العمل. الاستفادة الكاملة والمستمرة من الموارد المائية في السعودية. ضمان تحقيق الأمن الغذائي في المناطق الريفية. تحسين الوضع الاقتصادي لصغار المزارعين. مشاركة المنشآت الصغيرة في زيادة الدخل القومي للمملكة.

طرق التواصل مع برنامج ريف

يمكنكم التواصل مع برنامج ريف في السعودية من خلال عدة طرق، حيث أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية عن توفير عدة طرق لتقديم الشكاوى والاستفسارات حول الدعم الريفي المقدم إلى صغار المزارعين والأسر المنتجة في المناطق الريفية، وفيما يلي عرض لهذه الوسائل.

الاتصال على رقم برنامج ريف الموحد 19930.

التواصل مع فريق الدعم من خلال منصة ريف الإلكترونية من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر الحساب الرسمي لبرنامج ريف على تويتر @ReefSaudi.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال عن شروط وطريقة التسجيل في دعم ريف بعد عرض شروط استحقاق الدعم الريفي وكيفية التسجيل في برنامج ريف عبر منصة ريف الإلكترونية، كما استعرضنا الحد الأقصى لدعم ريف وكم مبلغ دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت مع تقديم رابط تسجيل دخول البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.