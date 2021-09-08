نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة طلب زيارة عائلية برقم الطلب 2021 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة الزيارة العائلية أحدى الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية للمقيمين بالمملكة، ويمكن الاستفادة منها من خلال التقدم عبر منصة الخدمات لتأشيرات الإلكترونية، فتسعى المملكة مؤخراً لتحقيق رؤية 2030 وذلك من خلال جعل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل أسهل وأسرع عن طريق رقمنة خدمتها، فقد شهدت منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية مؤخراً تطوراً كبير لتسهيل على المقيمين طلب الزيارة العائلية، وسنوضح لكم الأن خطوات التقدم بشكل تفصيلي.

طلب زيارة عائلية فى السعودية

سنوضح لكم الأن خطوات الأطلاع على طلب الزيارة العائلية سواء بالرد عليها بالموافقة أو الرفض، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

الضغط على زر الاستعلام.

اختيار طلب نقدم إلى وزارة الخارجية من أيقونة الاختيارات.

ادخال رقم الطلب ورقم التسجيل.

كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك.

الضغط على زر الاستعلام

سيظهر أمامك الرد بالموافقة على الطلب أو لا.

شروط الموافقة على طلب الزيارة العائلية

هناك عدة شروط يجب توافرها فى المتقدم على تأشيرة الزيارة العائلية ليتم الموافقة عليها وهي:

أن يكون الزائر قريب من الدرجة الاولي. أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم على الزيارة ساري لمدة ستة أشهر على الأقل. الحصول على موافقة صاحب العمل. توثيق الأوراق من الغرفة التجارية. أدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

تكون الرسوم بقيمة 2000 ريال إذا كانت الزيارة تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أشهر.

يتم دفع 3000 ريال إذا أستمرت الزيارة لستة أشهر.

يدفع 5000 ريال إذا كانت تأشيرة الزيارة لمدة عام كامل.

إذا كانت الزيارة لمدة عامين تكون الرسوم 8000 ريال.

طريقة طباعة تأشيرة زيارة العائلية

سنوضح لكم خطوات طباعة تأشيرة الزيارة:

الدخول على منصة خدمة تأشيرة إنجاز.

الضغط على البحث عن التأشيرة من قائمة الأسئلة.

ادخال البيانات الخاصة بصاحب التأشيرة رقم جواز السفر ورقم الطلب والرمز المرئي.

الضغط على الاستعلام.

وبعدها تقوم بالضغط على مربع الطباعة للحصول على نسخة من التأشيرة.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بتأشيرة الزيارة العائلية فى السعودية وطريقة التقدم عليها وشروط الموافقة على طلب الزيارة، نتمنا أن نكون قد اوضحنا لكم كافة التفاصيل وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.