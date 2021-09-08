طريقة الدخول منصة الاختبارات المركزية مدرستي رابط

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منصة الاختبارات المركزية مدرستي تعتبر من أولى المنصات داخل المملكة العربية السعودية، والتي يزداد البحث عنها، حيث يمكن من خلالها العمل على تعزيز الاختبارات الخاصة بتنمية المهارات لدي الطلاب والطالبات، حيث يمكن التسجيل والدخول من خلال المنصة بطرق سهلة وبسيطة، ولا تحتوي على أي تعقيدات، كما يمكن من خلالها إجراء كافة الاختبارات المركزية الإلكترونية.
منصة مدرستي الاختبارات
مع بداية العام الدراسي الجديد 1443داخل المملكة العربية السعودية، فإنه يمكن للطلاب الدخول والتسجيل من خلال منصة الاختبارات المركزية مدرستي، حيث كانت المملكة قد عملت على إطلاق تلك المنصة تزامنًا مع تفشي الوباء المستجد، حيث قررت بعدها المملكة التحول نحو التعلم عن بعد، حتى يمكن التقليل من تفشي المرض، وحرصًا على الطلاب والعاملين في مجال التعليم من حدوث إصابات أخري، قد يصع السيطرة عليها.
الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي
كانت الاختبارات المركزية داخل المملكة قد بدأت يوم الأحد 5 سبتمبر 2021، الثامن والعشرين من شهر المحرم للعام 1443، حيث تم إتاحة الدخول للطلاب، وذلك عبر المنصة الخاصة بالاختبارات المركزية، والتي تتبع منصة مدرستي، حيث تبدأ تلك الاختبارات للطلاب من الصفوف الأول المتوسط بالابتدائي، وذلك وصولًا للصف الأول الثانوي، حيث يتم من خلالها قياس مدي التحصيل للطلاب، كما يمكن قياس مدي الكفاءة الخاصة بهم.
رابط الاختبارات المركزية
يمكن للطلاب دخول منصة الاختبارات المركزية منصة مدرستي، وذلك من خلال الرابط الخاص بتلك المنصة، حيث أنه يمكن القيام بالخطوات التالية :
- يتم القيام بدخول أولًا للمنصة الخاصة بالاختبارات المركزية، وذلك عبر الإنترنت (ekhtibar.moe.gov.sa).
- يجب علي الطالب القيام بالتسجيل، وذلك باستخدام الحساب الخاص بميكروسوفت أوفيس.
- كذلك فيمكن القيام بالتسجيل، وذلك من خلال منصة مدرستي، ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على الاختبارات.
- تظهر أمام الطالب جميع البيانات الخاصة به، كما تظهر صورته أيضًا، حيث يمكن بذلك الدخول للاختبار عبر المنصة الإلكترونية.
- فور انتهاء الطالب من التسجيل وإجراء الاختبارات يمكنه أن يقوم بتسجيل الخروج عقب ذلك مباشرة.
- يمكن للطالب أيضًا التعرف على جدول الاختبارات، وذلك من خلال الرابط الخاص بوزارة التعليم داخل المملكة.
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