طريقة الدخول منصة الاختبارات المركزية مدرستي رابط

منصة الاختبارات المركزية مدرستي تعتبر من أولى المنصات داخل المملكة العربية السعودية، والتي يزداد البحث عنها، حيث يمكن من خلالها العمل على تعزيز الاختبارات الخاصة بتنمية المهارات لدي الطلاب والطالبات، حيث يمكن التسجيل والدخول من خلال المنصة بطرق سهلة وبسيطة، ولا تحتوي على أي تعقيدات، كما يمكن من خلالها إجراء كافة الاختبارات المركزية الإلكترونية.

مع بداية العام الدراسي الجديد 1443داخل المملكة العربية السعودية، فإنه يمكن للطلاب الدخول والتسجيل من خلال منصة الاختبارات المركزية مدرستي، حيث كانت المملكة قد عملت على إطلاق تلك المنصة تزامنًا مع تفشي الوباء المستجد، حيث قررت بعدها المملكة التحول نحو التعلم عن بعد، حتى يمكن التقليل من تفشي المرض، وحرصًا على الطلاب والعاملين في مجال التعليم من حدوث إصابات أخري، قد يصع السيطرة عليها.

الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي

كانت الاختبارات المركزية داخل المملكة قد بدأت يوم الأحد 5 سبتمبر 2021، الثامن والعشرين من شهر المحرم للعام 1443، حيث تم إتاحة الدخول للطلاب، وذلك عبر المنصة الخاصة بالاختبارات المركزية، والتي تتبع منصة مدرستي، حيث تبدأ تلك الاختبارات للطلاب من الصفوف الأول المتوسط بالابتدائي، وذلك وصولًا للصف الأول الثانوي، حيث يتم من خلالها قياس مدي التحصيل للطلاب، كما يمكن قياس مدي الكفاءة الخاصة بهم.

رابط الاختبارات المركزية

يمكن للطلاب دخول منصة الاختبارات المركزية منصة مدرستي، وذلك من خلال الرابط الخاص بتلك المنصة، حيث أنه يمكن القيام بالخطوات التالية :