تقدم وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية برنامج معد خصيصاً لتقديم الدعم المادي للأسر الريفية والمرأة في تلك الأسر علي وجه الخصوص من خلال بوابة ريف الإلكترونية ، المخصصة لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، ومن خلال مقالنا اليوم نعرض لكم خطوات تسجيل في دعم ريف لربات البيوت بالمملكة ، عن طريق رابط التقديم علي برنامج الدعم الريفي لربات البيوت ، كما نوضح بالنقاط اشتراطات التسجيل في برنامج ريف بطلب للحصول على دعم reef لربات البيوت ، و كذلك شروط القبول في برنامج الدعم الريفي من منصة ريف الرقمية ، وأشارت وزارة الزراعة إلي أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي بالسعودية ، ويرمي إلي رفع مستوى معيشة صغار المزارعين بالمملكة ، وزيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية ، وتحسين نمط الحياة لهذه الفئة من المواطنين ، ويمكنكم التعرف علي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالسعودية من خلال موقعنا ثقفني.

التسجيل في دعم ريف لربات البيوت بالمملكة

يستطيع صغار المزارعين بالمملكة التقديم في دعم الريف لربات البيوت بالمملكة العربية السعودية باتباع بعض الخطوات التالية :

أولاً الدخول علي رابط التقديم في برنامج ريف للحصول على دعم الريف لربات المنازل. ثانيا تقوم بإنشاء حساب في برنامج ريف. ثالثاً تدخل علي جميع المعلومات المطلوبة وتسجل البيانات كافة. رابعاً تقوم بتسجل الدخول إلي حسابك. خامساً يمكنك التسجيل والتقدم بطلب للحصول دعم سيدات البيوت من وزارة الزراعة والمياه في السعودية. سادساً توافق علي الإقرار والتعهد والمتابعة بتسجيل الطلب. سابعاً سيتم إشعارك عن طريق خدمة الرسائل باكتمال طلبك. ثامناً سيقوم مسؤولي الوزارة بدراسة الطلب وإرسال إشعار بنتيجته لصاحب الطلب.

شروط التقديم في دعم ريف

المتقدم لطلب الدعم من الجنسية السعودية ذكراً أو أنثى.

يكون المتقدم عامل بالمهن الزراعية التي يحددها البرنامج ،و علي رأس العمل بنفسه.

وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

لا ينتسب لشغل أي وظيفة قطاع خاص أو عام.

يتجاوز سنه الواحد وعشرون عاماً.

دخله الشهر دون حد الستة آلاف ريال سعودي.

ألا يتجاوز إجمالي الدعم المقدم له خلال العام حد الـ 54 آلاف ريال سعودي.

أن لا يحصل علي أكثر من ثلاث برامج للدعم المباشر في آن واحد.

تقديم شهادة أهلية ربات البيوت لمزاولة مهنة المزارع.

تطبيقه لكافة الشروط الصحية المعتمدة بالبرنامج والفنية أيضاً.

يقدم بيان رقم حساب بنكي مسجل باسمه.

إكمال جميع البيانات الشخصية والتسجيل بالمنصة.

استيفاء الاشتراطات وتقديم الطلب علي المنصة.

قيمة الدعم وفق حدود كل قطاع.

يلتزم بجميع أحكام القطاع التابع له.

ويستطيع المتقدم لطلب الدعم الاطلاع علي كافة هذه الاشتراطات من خلال بوابة التسجيل في برنامج ريف للدعم من وزارة الزراعة في المملكة.