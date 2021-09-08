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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميُا..مؤتمر آبل 2021 موعد اصدار iPhone 13 pro max باليوم والساعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مؤتمر آبل 2021 موعد اصدار iPhone 13 pro max تم تحديده رسميًا من قبل شركة apple الأمريكية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إصدارات أيفون 13 الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر أبل الخاص بعام 2021، وسوف يشهد المؤتمر إصدار آيفون 13 وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، وكذلك سوف يتم الكشف عن ساعة آبل الجديدة، ونشرنا مقالة قبل ذلك بعنوان مقارنة بين آيفون 13 برو ماكس و آيفون 12 برو ماكس.
مؤتمر آبل 2021 .. موعد اصدار iPhone 13 pro max
حددت apple تاريخ 14 سبتمبر الجاري من عام 2021 موعدًا لإقامة مؤتمرها الذي سوف تعلن فيه على هاتفها الجديد المنتظر.
طريقة مشاهدة مؤتمر apple لإطلاق سلسلة iPhone 13 المنتظرة
- افتح موقع يوتيوب
- وفي الوقت نفسه ابحث بجملة apple page on YouTube
- سوف يظهر العد التنازلي على بداية البداية
- أنقر عليه وضعه وفي الوقت نفسه احفظ اللينك للمشاهدة لاحقا عند بدء البث.
موعد اصدار آيفون 13 برو ماكس باليوم والساعة والثانية
سوف يتم بث المؤتمر في اليوم المشار إليه سلفُا في المقال في تمام الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت السعودية.
طريقة حجز iPhone 13 pro max في السعودية
قياسًا على ما حدث في المؤتمرات السابقة لشركة آبل سيكون موعد الحجز يوم 17 سبتمبر.
وفي الوقت نفسه سوف ننشر مقالة عن كيفية الحجز فور إعلان الشركة عن الطريقة على الفور.
مخلص apple event 2020
تضمن مؤتمر آبل لعام 2020 أكثر من فقرة، بدأ المؤتمر تيم كوك رئيس شركة آبل عن تكنولوجيا آيفون 12 برو ماكس.
وتضمن المؤتمر في الوقت نفسه الإعلان عن الأتي:
- آيفون 12
- جهاز آيفون 12 برو
- هاتف آيفون 12 برو ماكس
- ساعة آبل الإصدار السادس.
- آيباد 8
مؤتمر آبل 2021 .. اهم مزايا iPhone 13 pro max المنتظر
تحسينات كبيرة على الكاميرا الخلفية من خلال توسيع عدسات التصوير وبالتالي زيادة التفاصيل التي يمكن للهاتف أن يراها.
الإمكانية الثورية التي سوف تنقل هواتف آيفون لآفاق جديدة وهي إمكانية الاتصال بالأقمار الصناعية بدون شبكة.
وفي الوقت نفسه هناك تحسينات كبيرة على السوفت وير من خلال إضافة iOS 15 المتطور للغاية.
تصميم الهاتف الجديد سوف يساعد على تسهيل الإمساك به باليد الواحدة وفي الوقت نفسه سيساعد على التغلب على مشكلة وزن الهاتف الكبير نسبيًا.
معالجة أزمة النوتش الذي كان يؤثر على تجربة استعمال الشاشة في مشاهدة الوسائط أو اليوتيوب.
أبرز عيوب هاتف آيفون 13 برو max
- الهاتف يأتي دون شاحن وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يضع تكلفة إضافية على المستهلك.
- وفي الوقت نفسه يعد ارتفاع سعر الهاتف نسبيًا أحد أكثر العيوب الملتصقة به.
- تصميم مشابه لهواتف آيفون 12 برو ماكس و11 برو ماكس.
- هناك العديد من الأشياء لم يطالها التحسين في الهاتف مثل العمق الذي بإمكانه مقاومة الماء فيه.
- وفي الوقت نفسه لم يأتي إصدار من الهاتف المنتظر بمساحة ذاكرة داخلية أكبر من 512.
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