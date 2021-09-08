كيفية التسجيل في منصة الاختبارات المركزية عبر مدرستي

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منصة الاختبارات المركزية وزارة التعليم السعودية.حيث أعلنت الوزارة عن بدء التقديم لاختبارات تحسين المهارات لكافة المدارس التعليم العام والمستويات الأكاديمية من خلال منصة مدرستي مما يُعزز من مهارات الطلاب والطالبات بالمراحل العامة.
منصة الاختبارات المركزية
تم إطلاق منصة الاختبارات المركزية من قبل وزارة التعليم لبدء الاختبارات الخاصة بتحسين المهارات لدى الطلاب والطالبات بكل المدارس الحكومية. في المراحل العامة والمستويات الأكاديمية ويبدأ الاختبار بالصف الثاني الابتدائي وحتى السنة الأولى من الصف الثانوي العادي وذلك لقياس المهارات والعمل على تحسين المهارات المعرفية لديهم. بذلك يحصل المعلمين على إحصائيات كاملة حول أداء الطلاب لفهم مستوى الطالب وحل مشكلة ضعف الأداء وتحسين نقاط القوة عند المتفوقين.
التسجيل في منصة الاختبارات المركزية
يمكن للطلاب والطالبات الراغبين في تحسين أدائهم ومهاراتهم بالتسجيل في منصة الاختبارات المركزية بالخطوات الآتية:
- الدخول لمنصة مدرستي التعليمية.
- تسجيل الدخول بالخطوات المعتادة ثم من القائمة الجانبية اختر الاختبارات.
- واختيار الاختبارات المركزية ثم تسجيل الدخول بالنقر على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت.
- تجد لوحة الاختبارات أمامك انقر على مربع إجراء الاختبار والإطلاع على إرشادات الاختبار.
- الموافقة عليها ثم النقر على المربع الأصغر لبدء الاختبار.
- والإطلاع على الإرشادات وبعد الانتهاء من تقديم الاختبار انقر على إنهاء الاختبار.
موعد الاختبارات المركزية في منصة مدرستي
أعلنت الوزارة عن موعد أداء الاختبارات المركزية في يوم الأحد الموافق 5 – سبتمبر الموافق 28- محرم لكافة الطلاب والطالبات عبر منصة الاختبارات المركزية والتي من خلالها تتوافر معلومات كاملة بخصوص كيفية وطريقة الاختبار.
|الصف الثاني والثالث الابتدائي
|الأحد 28 محرم 1443
|الصف الرابع والخامس الابتدائي
|الاثنين 29 محرم 1443
|الصف الرابع والخامس الابتدائي
|الثلاثاء 30 محرم 1443
|الصف السادس الابتدائي
|الأربعاء 1 صفر 1443
|الصف السادس الابتدائي
الصف الأول والثاني متوسط
الصف الأول والثاني متوسط
الصف الثالث متوسط وأول ثانوي
الصف الثالث متوسط وأول ثانوي
|الخميس 2 صفر 1443
الأحد 5 صفر 1443
الاثنين 6 صفر 1443
الثلاثاء 7 صفر 1443
الأربعاء 8 صفر 1443
رابط التسجيل في منصة الاختبارات المركزية
يمكن أداء الاختبارات على منصة الاختبارات المركزية عبر رابط مدرستي وهو له أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب والطالبات لتنمية وتحسين مهاراتهم.
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