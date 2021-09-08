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كيفية التسجيل في منصة الاختبارات المركزية عبر مدرستي

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منصة الاختبارات المركزية وزارة التعليم السعودية.حيث أعلنت الوزارة عن بدء التقديم لاختبارات تحسين المهارات لكافة المدارس التعليم العام والمستويات الأكاديمية من خلال مما يُعزز من مهارات الطلاب والطالبات بالمراحل العامة.

منصة الاختبارات المركزية

تم إطلاق منصة الاختبارات المركزية من قبل وزارة التعليم لبدء الاختبارات الخاصة بتحسين المهارات لدى الطلاب والطالبات بكل المدارس الحكومية. في المراحل العامة والمستويات الأكاديمية ويبدأ الاختبار بالصف الثاني الابتدائي وحتى السنة الأولى من الصف الثانوي العادي وذلك لقياس المهارات والعمل على تحسين المهارات المعرفية لديهم. بذلك يحصل المعلمين على إحصائيات كاملة حول أداء الطلاب لفهم مستوى الطالب وحل مشكلة ضعف الأداء وتحسين نقاط القوة عند المتفوقين.

التسجيل في منصة الاختبارات المركزية

يمكن للطلاب والطالبات الراغبين في تحسين أدائهم ومهاراتهم بالتسجيل في منصة الاختبارات المركزية بالخطوات الآتية:

  • الدخول لمنصة مدرستي التعليمية.
  • تسجيل الدخول بالخطوات المعتادة ثم من القائمة الجانبية اختر الاختبارات.
  • واختيار الاختبارات المركزية ثم تسجيل الدخول بالنقر على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت.
  • تجد لوحة الاختبارات أمامك انقر على مربع إجراء الاختبار والإطلاع على إرشادات الاختبار.
  • الموافقة عليها ثم النقر على المربع الأصغر لبدء الاختبار.
  • والإطلاع على الإرشادات وبعد الانتهاء من تقديم الاختبار انقر على إنهاء الاختبار.

موعد الاختبارات المركزية في منصة مدرستي

أعلنت الوزارة عن موعد أداء الاختبارات المركزية في يوم الأحد الموافق 5 – سبتمبر الموافق 28- محرم لكافة الطلاب والطالبات عبر منصة الاختبارات المركزية والتي من خلالها تتوافر معلومات كاملة بخصوص كيفية وطريقة الاختبار.

الصف الثاني والثالث الابتدائي الأحد 28 محرم 1443
الصف الرابع والخامس الابتدائي الاثنين 29 محرم 1443
الصف الرابع والخامس الابتدائي الثلاثاء 30 محرم 1443
الصف السادس الابتدائي الأربعاء 1 صفر 1443
الصف السادس الابتدائي

الصف الأول والثاني متوسط

الصف الأول والثاني متوسط

الصف الثالث متوسط وأول ثانوي

الصف الثالث متوسط وأول ثانوي

الخميس 2 صفر 1443

الأحد 5 صفر 1443

الاثنين 6 صفر 1443

الثلاثاء 7 صفر 1443

الأربعاء 8 صفر 1443

رابط التسجيل في منصة الاختبارات المركزية

يمكن أداء الاختبارات على منصة الاختبارات المركزية عبر رابط مدرستي وهو له أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب والطالبات لتنمية وتحسين مهاراتهم.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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