الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية للدفعة 46 شهر سبتمبر وموعد صرف حساب المواطن

تتزايد معدلات البحث عن الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من جانب المواطنين السعوديين المستفيدين بداية من اليوم الثامن من كل شهر ميلادي، ويُعد برنامج حساب المواطن أحد أكثر برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي تقف بجانب المواطن السعودي وتساعده بمبالغ مادية شهرية تُعينه على تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة في الفترة الأخيرة، فلا يخفى على أحد اجراءات الحكومة الإصلاحية في قطاع الإقتصاد والتي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية مما أثر على مستوى معيشة الأسرة السعودية محدودة الدخل، ومن هنا جاء اهتمامنا في موقعنا بمتابعة أخبار برنامج حساب المواطن، ولذلك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وموعد صرف الدفعة 46 لشهر سبتمبر، فتابعونا.

الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يُمكن للمواطن السعودي المستفيد من برنامج حساب المواطن معرفة إذا مان له دعم هذا الشهر أم لا عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، إليكم الخطوات:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن .

. ثانياً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

ثالثاً ابحث عن “التحقق من نتائج الأهلية” ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

رابعاً الآن قم بكتابة رقم الهوية ثم اضغط “استفسار”.

خامساً بعد الضغط على “استفسار” ستظهر لك نتيجة الأهلية الخاصة بك.

وهكذا نكون قد استعلمنا على حالة الأهلية الخاصة بالمواطن ومعرفة هل له دعم من حساب المواطن أم لا.

موعد صرف حساب المواطن

من الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عندما أطلقت برنامج حساب المواطن قامت بتحديد موعد ثابت ورسمي لنزول المساعدات المالية الشهرية للمستفيدين من المواطنين السعوديين والمنطبقة عليهم الشروط، ولهذا نوضح لكم أن تم اختيار اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لتودع فيه الوزارة مبالغ المساعدات في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين، ولأنه قد تصادف يوم 10 سبتمبر يوم عطلة رسمية وهو يوم الجمعة فقد قررت الوزارة صرف الدفعة 46 غداً الخميس اليوم التاسع.