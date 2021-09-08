بأقل راتب شهري بدون الحاجة إلى تحويل مرتب العميل وبدون كفيل لدى شركة إمكان

بأقل راتب شهري حيث لا يحتاج التمويل إلا توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي فأكثر من ذلك بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث يمتاز بأنه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل السعودية والتمويل الآن بدون موافقة الكفيل الغارم بالتقسبط الميسر حتى فترة ربما تصل إلى خمسة سنوات فقط لا غير ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة ومنها يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر عشرون عاماً على الأقل للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة الآن وذلك من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل شركة إمكان بالسعودية.

أهم المميزات المعلنة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمتاز بتوفير التمويل النقدي المناسب للعملاء السعوديين بدون تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم وهناك الكثير من المميزات التمويلية المقدمة من شركة إمكان للتمويل بالمملكة ولكن يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على تلك المزايا الهامة كالتالي:

أمتاز رابط شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية بأنه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل المملكة.

تمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية حتى خمسون ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.

أفضل تمويل بأقساط ميسرة شهرية لجميع العملاء السعوديين في المملكة العربية السعودية لدى شركة إمكان للتمويل.

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الشروط الواجبة والمعلن عنها لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة