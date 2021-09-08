موعد نزول حساب المواطن بالهجري 1443 وطريقة الاستعلام برقم الهوية

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عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن بالهجري وطريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية؛ تعد من أكثر التساؤلات التي يبحث عنها المستفيدين من دعم حساب المواطن، خاصةً مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر؛ فبرنامج حساب المواطن هو أحد البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية، بهدف مساعدة الأسر التي زادت عليها أعباء الحياة نتيجة التحسينات التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة، بما يحقق إعادة توجيه المنافع الحكومية للمستحقين، وبالتالي يتحقق الاستهلاك الرشيد.

موعد نزول حساب المواطن بالهجري

نظرًا لكثرة التساؤلات بشأن موعد نزول حساب المواطن بالهجري، حدد برنامج حساب المواطن موعد شهري ثابت لصرف الدعم للمستحقين، ولكن الموعد المحدد بالتقويم الميلادي، وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبالتالي موعد صرف حساب المواطن شهر سبتمبر الدفعة 46 سيكون في اليوم العاشر من شهر سبتمبر الموافق بالهجري 3 صفر 1443 هـ، ولكن نظرًا لأن موعد الصرف سوف يكون يوم العطلة الأسبوعية، فسوف يتم تقديم موعد صرف حساب المواطن ليوم الخميس الموافق التاسع من سبتمبر الثاني من صفر 1443 هـ.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يحرص برنامج حساب المواطن على تقديم الخدمات للمواطنين، لذلك فقد أتاح خدمة استعلام حساب المواطن برقم الهوية؛ وذلك للاستعلام عن الحساب والتعرف على حالة الأهلية، وذلك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن. العمل على تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك. القيام بتسجيل رمز التحقق البشري. النقر على خيار تسجيل دخول حساب المواطن. الانتقال إلى تبويب حسابي. النقر على خيار الاستعلام. الاختيار بين الخدمات المتاحة.

كم باقي على نزول حساب المواطن

لم يتبقى سوى ساعات قليلة ليتم الإعلان بشكل رسمي عن صرف حساب المواطن؛ حيث سيعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر عن بدء إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين المستحقين لدعم حساب المواطن هذا الشهر، وبذلك يكون قد تم تقديم موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر؛ وذلك بسبب أنه يصادف العطلة الأسبوعية.

في النهاية نكون قدمنا طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وموعد صرف حساب المواطن بالهجري لهذا الشهر.