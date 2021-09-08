نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التأهيل الشامل الجديدة 1443 ومن هم المستبعدين من التأهيل الشامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن شروط التأهيل الشامل على محرك البحث “جوجل”، ويُعد برنامج إعانة التأهيل الشامل أحد أكثر وأبرز الموضوعات التي يهتم بالبحث عن أخبارها قطاع واسع داخل المجتمع السعودي خاصة من المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة أو الذين لهم حالة إعاقة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قد أطلقت عدة برامج كان الهدف منها مساعدة الأسر السعودية متوسطة الحال على التغلب على الظروف الإقتصادية الصعبة ومن أبرز هذه البرامج برنامج التأهيل الشامل الذي يساعد المواطنين ذوي الإعاقة بمساعدات مالية بشكل شهري، ولإهتمامنا في موقعنا بالأخبار السعودية الهامة التي يبحث عنها أعداد كبيرة من الجمهور السعودي نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز شروط التأهيل الشامل المطلوبة للتقديم والفئات المستبعدة من الإستفادة من التأهيل الشامل كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن حالة قبول التأهيل الشامل برقم الهوية، فإلى نص المقال.

شروط التأهيل الشامل

لكي يستطيع المواطن السعودي التقديم إلى برنامج التأهيل الشامل والإستفادة منه يجب عليه أولاً أن يتأكد من تطابق الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عليه وأحقيته للدعم، وإليكم الشروط كالتالي:

أول شرط لا بد أن يكون المتقدم مُسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية.

بالسعودية. وثانياً لا يجوز أن يتجاوز عمر المتقدم 45 عاماً وقت حدوث الإعاقة.

وثالثاً ألا يزيد راتب المتقدم عن 4000 ريال سعودي.

ورابعاً يجب أن تكون إعاقة المتقدم ضمن الإعاقات التي يرعاها البرنامج.

وخامساً ألا يكون المتقدم قد أقام في مركز صحي حكومي أكثر من 6 شهور في العام الواحد.

وسادساً ألا يكون المتقدم قد استفاد م ندعم مراكز الإيواء.

وسابعاً أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل الملكة العربية السعودية.

من هم المستبعدين من التأهيل الشامل

استقبلنا في موقعنا الكثير من الأسئلة عن من هي الفئات المستبعدة من برنامج التأهيل الشامل، ونوضح لكم بالتفصيل الحالات التي يتم فيها استبعاد المتقدم من الإستفادة من إعانة التأهيل الشامل، وهي كالتالي:

الحالة الأولى إذا تم الشفاء من الإعاقة.

والحالة الثانية إذا تم الإقامة في مستشفي حكومي أو خاص لأكثر من 6 شهور في السنة.

والثالثة إذا سافر المتقدم خارج المملكة للدراسة أو العمل.

ورابعاً في حالة كان الراتب اكثر من 4000 ريال سعودي شهرياً.

وخامساً في حالة عدم تحديث البيانات بإستمرار.

وسادساً في حالة كان عمر المتقدم أكبر من 45 عاماً.

وسابعاً أن تكون الإعاقة ليست ضمن الإعاقات التي يرعاها البرنامج.

وكنا قد وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالفئات المستبعدة من برنامج إعانة التأهيل الشامل عبر مقال كتبناه لكم بعنوان من هم المستبعدين من التأهيل الشامل يُمكنكم الإطلاع عليه عبر الضغط على الرابط المظلل.

التأهيل الشامل الإستعلام برقم الطلب

هناك عدة طرق للإستعلام عن التأهيل الشامل نوضح لكم الآن لكم كيفية الإستعلام عن حالة طلبك في التأهيل الشامل بإستخدام رقم الطلب من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.

وثانياً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة من الموقع.

ويتبع ذلك خطوات هامة كنا قد وضحناها لكم بالتفصيل من خلال مقالة بعنوان كيفية الإستعلام عن التأهيل الشامل برقم الطلب يُمكنك الإطلاع عليها.