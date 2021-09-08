رابط طلب التمويل الأصغر بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين والسداد أون لاين

التمويل الأصغر بدون كفيل، تقدم لك العديد من شركات التمويل السعودية والبنوك أفضل العروض والخدمات للمواطن والمقيمين داخل المملكة، والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين، والغير سعوديين فالتمويل من الشركات والبنوك هو اقتراض مبلغ من المال وسداده على هيئة أقساط شهرية أو وفق ما يتم الاتفاق بين الطرفين على فترة خمس سنوات أو وفق المبلغ التمويلي، وأيضاً تتوقف فترة السداد على وقت أخذ التمويل في أي سنة، وهناك أنواع متعددة من التمويلات، فهناك التمويل الأصغر، تمويل تأجيري للسيارات، تمويل مرابحة السيارات، تمويل للمتقاعدين، تمويل للسلع الاستهلاكية وتمويل التورق، كل تلك التمويلات لها شروط مختلفة وأيضاً أوراق مطلوبة.

التمويل الأصغر بدون كفيل

توفر لك شركة اليسر للتمويل والإجارة أفضل العروض التمويلية للمواطنين السعوديين والغير سعوديين ومقيمين داخل المملكة، قسط 200 ريال بدون كفيل وهامش ربح تنافسي للسعودي والمقيم، من تمويل تورق، تمويل سيارة، تمويل للمتقاعدين وأيضاً قامت بتوفير الوقت في السداد والذهاب والمواعيد، وقامت بتوفير رقم للسداد أون لاين من داخل منزلك ولا حاجة للذهاب إلى مقر الشركة لسداد الأقساط، شروط الحصول على التمويل الأصغر بدون كفيل، فالشركة يهمها تقديم كل ماهو أفضل وسريع لخدمة العملاء، وبعدة مميزات متنوعة وبدون تعقيدات سوف تحصل على تمويلك الذي تحتاج إليه، فهي تقدم التمويل الأصغر بدون كفيل وسداد أول قسط بعد شهرين من أخذ التمويل بقسط يبدأ من 500 ريال وأطول فترة سداد.

مميزات التمويل الأصغر بدون كفيل

عند طلب التمويل الأصغر من اليسر سوف تحصل عليه بدون رسوم إدارية، وبدون أجور وكالة، كما أنه لا يشترط أن يكون هناك جهات معتمدة، بفترة سداد ثلاث سنوات، وتمويل بدون كفيل ودفع أول قسط بعد مرور شهرين من وقت أخذ التمويل، قسط 500 ريال للتمويل الأصغر من شركة اليسر بدون كفيل و0% رسوم إدارية، والتمويل بمبلغ 30 ألف ريال، وبدون تعقيدات في الأوراق فقط كل المطلوب أن يكون العمر لا يقل عن 22 عام، ولا يزيد عن 60 عام للمواطن والمقيم، وبراتب شهري لا يقل عن 5000 ريال، والسداد أون لاين حتى تستطيع أن تقم بالدفع على فترات خلال الشهر، كيفية استخدام نظام السداد أون لاين في شركة اليسر، وفي أي وقت طوال أيام الأسبوع، من خلال إدخال الرقم 024 الخاص بشركة اليسر للسداد أون لاين.

رابط طلب التمويل الأصغر

قم بتقديم صورة من الهوية الوطنية، أو هوية المقيم، مع كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وتوضيع العنوان الوطني، ويمكنك طلب التمويل الأصغر من خلال رابط طلب التمويل الأصغر من خلال الموقع الإلكتروني لشركة اليسر، ويتم كتابة كافة البيانات صحيحة وكتابة المبلغ التمويلي ورقم الهوية، لتحصل عليه في أقل وقت وبموافقة فورية، فجميع التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك أيضاً تمويلات متنوعة تصل إلى 750 ألف ريال من خلال اليسر فقط قم باختيار الأفضل لك والأنسب.