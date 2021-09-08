طريقة التسجيل وعمل حساب شخصي من البنك السعودي للاستثمار بالمملكة

طريقة التسجيل وعمل حساب شخصي من البنك السعودي للاستثمار واحد من اكبر البنوك بالمملكة، ويساهم بدور كبير في حركة الاستثمار، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الأفكار الجديدة وحث الشباب علي العمل والإنجار، والبنك مؤسسة سعودية تتبع لمؤسسة النقد السعودي، ثم انه يقدم خدمات كثيرة للمواطنين، ولفتح حساب في بنك السعودي للاستثمار، هناك عدة شروط ومستندات مطلوبة لفتح حسابك، ويمكن الذهاب إلي أي فرع البنك الأقرب ليك، أو تنزيل البرنامج علي جوالك وفتح الحساب إلكترونيا، ويقوم موظفي خدمة العملاء بالبنك بعمل اللازم، وسنتكلم فيما بعد عن طريقة التسجيل وفتح حساب من خلال موقع ثقفي وهذا المقال، ويمكن قراءه أيضا هذا المقال. كيفية التسجيل في البنك السعودي للاستثمار.

التسجيل وعمل حساب شخصي من البنك السعودي للاستثمار

يتطلب فتح الحساب والتسجيل في البنك السعودي للاستثمار بالمملكة:

التوجه إلي اقرب فرع من فروع البنك. ثم الذهاب إلي خدمة العملاء بالبنك. طلب فتح الحساب، يقوم الموظف بالتوضيح علي كافة المعلومات لفتحه، ويساعدك علي الاختيار المناسب. يقوم موظف خدمة العملاء بفتح الحساب لك، ثم يحتاج بطاقة الهوية المسجل عليها الرقم القومي. الإجابة علي كافة الأسئلة التي يطلب الموظف بالبنك. بعد استيفاء البيانات، يتم تفعيل الحساب، وهناك رسوم مالية لفتح الحساب، غير قابلة أن يستردها العميل.

التسجيل الإلكتروني لفتح الحساب في السعودي للاستثمار

الدخول إلي الرابط الاكتروني إلي البنك السعودي للاستثمار. ثم تسجيل الدخول. تعبئة البيانات، رقم الهوية، أو الإقامة للوافدين، الرقم السري لبطاقة مدي. ثم الضغط علي استمرار. استكمال البيانات المطلوبة وإتمام جميع المطلوب. الضغط علي تسجيل.

شروط فتح الحساب في السعودي للاستثمار

لا يقل العمر عن 15 عاما. ثم دول مجلس التعاون الخليجي والوافد، لا يقل العمر عن 18 سنة. الهوية الوطنية للسعودين، ثم جواز السفر لدول مجلس التعاون والوافد. أن يكون لدي أي عميل عنوان محدد في المستند، الهوية أو جواز السفر.

فتح الحساب في البنك السعودي للاستثمار

الدخول إلي موقع البنك. ثم الضغط علي نماذج البنك، واختيار فتح حساب بنكي. تسجيل البيانات في أماكنها الصحيحة. ثم الضغط علي تقديم الطلب. سيظهر لك رقم مرجعي يجب تسجيله عندك للضرورة. يتم الرد عليك بالموافقة لفتح الحساب البنكي. الاتصال بالبنك والذهاب للبنك، لاستكمال الحساب البنكي المطلوب.

التواصل مع البنك السعودي للاستثمار

يعمل البنك علي إرضاء العملاء، وتقديم عروض مختلفة، وخدمات تلبي احتياجاتهم، فيمكنك التواصل مع البنك، من خلال خدمة العملاء به علي رقمي 8001248000 و 966114183100 ، هذا الرقم للمواطنين والمقيمين أو خارج المملكة، ويمكن الاستفسار علي أي معلومة عن الخدمات المتاحة للعملاء، وأنواع الحسابات داخل البنك، أو حل المشاكل وتحسين الخدمات المقدمة.