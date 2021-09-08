كيفية تعديل البيانات في برنامج ريف 1443 بالسعودية خلال 15 يوم فقط

كيفية تعديل البيانات في برنامج ريف 1443 ، وفق ما تم الإعلان عنه، من قبل البرنامج الحكومي ريف، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء،9 سبتمبر 2021م، الموافق 1 من شهر صفر للعام 1443هـ، عبر موقعه الرسمي الإلكتروني الرسمي، أن بإمكان المتقدمين لطلب الدعم، تعديل بيانات القبول، وتحديث الطلب مرة أخرى، حال تم رفض طلبهم، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم، والجدير بالعلم أن برنامج ريف الحكومي، هو البرنامج الذي تم تخصيصه لدعم المزارعين وأسرهم بالسعودية، بنسبة تقدر ب 10%، من رأس المال المسجل ببيانات طلب المستفيد، بدعم يقدر ب54000 ألف ريال سعودي سنويًا، لكل برامج دعم المستفيد، والتي تقدم على برامج التنمية المستدامة للبن، العسل، والفاكهة مثل العنب والفراولة، والليمون، والمانجو، كذلك يتم التقديم لطلب دعم ريف إلكترونيًا، وفق للتدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية المتبعة بالمملكة.

كيفية تعديل البيانات في برنامج ريف 1443

إضافة لما سبق ذكره، فإن برنامج ريف الحكومي، بالمملكة العربية السعودية، تم تدشينه من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية الزراعية، ورفع مستواها، كذلك لدعم صغار المزارعين، من خلال رفع مستوى معيشتهم، والذي يؤدي لتحسين مستوى القطاع الزراعي الريفي بالسعودية، ويتم ذلك عن طريق تقديم دعم مالي مباشر، إضافة لتقديم برامج زراعية متطورة للمزارعين، بعد مراجعة طلباتهم، والتي يتم تقيها من قبل برنامج ريف، على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وبعد مراجعة استيفاء الشروط، من قبل البرنامج، ومن ثم يتم حصول الأسر المتقدمة للدعم، على وثيقة العمل الحر، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أبرز شروط القبول في برنامج ريف السعودية 2021

في الختام نوضح أبرز شروط برنامج ريف الحكومي، لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، بالترتيب التالي: