تسجيل الدخول حساب المواطن المستفيد والشروط المطلوبة

تسجيل الدخول حساب المواطن المستفيد، من أهم الخطوات للحصول على الدعم التي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية إلى جميع مواطنيها في أرضي المملكة السعودية، حيث تتيح خدمة حساب المواطن إلى جميع المواطنين إمكانية الحصول على الدعم المباشر التي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية ولكن أولًا يجب إتباع وتوفر بعض الشروط التي حددتها الوزارة للاستفادة من الخدمة المقدمة، وإليكم الشروط وطريقة التسجيل في الخدمة بخطوات مفصّلة.

تسجيل الدخول حساب المواطن المستفيد

نقدم إليكم الأن طريقة تسجيل الدخول في حساب المواطن بدقة وترتيب وبإتباع الخطوات المعلنة من قبل المنصات الإلكترونية الرسمية للحكومة السعودية:

يجب على المواطن القيام أولًا بالدخول إلى الموقع الرسمي للحساب الخاص بالمواطن.

والقيام باختيار أمر تسجيل الدخول.

قيام المواطن بتسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالاسم، ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، والزواج وحالة العمل وذلك في الخانات الموجودة على الموقع الرسمي.

ويجب على المواطن القيام بكتابة البيانات التواصل الخاصة بالمستخدم مثل البريد الإلكتروني الخاص به رقم الجوال وذلك لتسهيل عملية التواصل مع المواطن بعد التسجيل في الخدمة.

وسوف يتم إرسال رسالة إلى المواطن يوجد بها رمزَا للتحقيق، يجب على المواطن القيام بكتابة وتسجيل هذا الرمز في الخانة المخصصة لإدخال رمز التحقيق في الموقع الإلكتروني.

بعد إدخال رمز التحقيق يقوم المواطن بتسجيل الرمز المائي والذي سوف يجده أعلى كلمة تسجيل الدخول وذلك من أجل استكمال عملية التسجيل.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة يجب على المواطن الموافقة على الشروط والأحكام ومن ثم اختيار أمر أنهاء التسجيل، وبهذا الطريقة يكون المواطن قد قام بتفعيل الحساب الخاص به الموجود على موقع حساب المواطن.

شروط تسجيل بحساب المواطن

وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط التي من الواجب توافرها أولًا في المواطن المستفيد؛ وذلك حتى يتمكن المواطن من التسجيل في خدمة الدعم المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية، وهي كالتالي: