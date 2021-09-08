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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابتوب وهواتف وأجهزة منزلية.. عروض التقسيط من اكسترا 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم شروط عروض التقسيط من اكسترا 2021 وكيفية التقديم للحصول على التقسيط، حيث أن شركة اكسترا من أكبر وأهم الشركات السعودية التي تقدم العديد من الخدمات الالكترونية، وهي فرع من فروع الشركة الرئيسية، تقوم الشركة بتقديم عدد كبير من المنتجات التي يمكن الحصول عليه بنظام التقسيط المريح، ومن أهم المنتجات الأجهزة المنزلية واللاب توب والهواتف، وكذلك يمكن الاستفادة من قبل المقيمين بدون وجود كفيل، وفيما يلي كافة التفاصيل.
شروط التقسيط من اكسترا 2021
وضعت الشركة بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على التمويل والأجهزة المختلفة بنظام التقسيط، وفيما يلي الشروط التي يجب الالتزام بها:-
- يشترط أن يكون راتب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21-25، لا يقل عن 12 ألف ريال.
- كما يجب أن يكون راتب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25-60 عام، لا يقل 5000 ريال.
- يشترط أن يكون موجود على رأس العمل مدة لا تقل عن 3 أشهر للمواطنين، ولا تقل عن عام للمقيمين.
- أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البرنامج.
الأوراق المطلوبة للتقسيط من اكسترا 2021
في السطور التالية المستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات التقسيط المقدمة من شركة اكسترا:-
- يجب تقديم الهوية الوطنية.
- تقديم كشف حساب لآخر أربعة أشهر.
- صورة من جواز السفر، في حالة المقيم.
- تقديم تعريف راتب مصدق من الجهات المختصة.
تقدم الشركة العديد من خدمات التقسيط المختلفة، والتي تناسب جميع الفئات، وتتميز بالمرونة في التعامل، ويتم التقديم للحصول على المنتجات من شركة اكسترا من خلال الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى موقع الشركة الرسمي، من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.
- ثم اختيار قدم طلبك الآن، وفي حالة الدخول لأول مرة، يجب كتابة البيانات المطلوبة.
- والآن يجب النقر على التالي، واتباع التعليمات حتى يتم إتمام عملية الشراء.
- كما يمكن التواصل من خلال الرقم الخاص بالشركة وهو ٩٢٠٠٢٤٧٧٨.
عروض التقسيط من اكسترا 2021
يمكنك معرفة كل ما هو جديد وبالتقسيط عن طريق اكسترا من خلال الموقع الرسمي لشركة اكسترا، حيث يمكنك شراء الآتي بالتقسيط:-
- الأجهزة كهربائية.
- أجهزة ألعاب.
- المكيفات.
- ثلاجات وفريزرات.
- اللابتوبات وأجهزة كمبيوتر.
- الأجهزة منزلية.
- الغسالات.
- الجوالات واكسسوارتها.
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