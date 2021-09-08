ساعات قليلة على صرف الدفعة 46 من دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر

من أكثر المواضيع المهمة والتي يزداد البحث عنها حاليا على محركات البحث بشكل كبير وخاصة خطوات التسجيل في حساب المواطن، وذلك للإستفادة من برنامج دعم حساب المواطن المقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف برنامج حساب المواطن تقديم الدعم الحكومي للأسر الأكثر إحتياجا في المملكة، حيث أعلن برنامج حساب المواطن، رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات “تويتر”، عن موعد صرف الدفعة 46 الخاصة بدعم شهر سبتمبر، وذلك بعد تضارب الأنباء بشأن موعد صرفها،إلا أن الموقع حساب المواطن الصرف سيتم يوم الخميس الموافق 9/9/2021، بدلاً من يوم 10 الذي يوافق يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية بالمملكة، في الوقت الذي لم يتطرف فيه البرنامج إلى أي تفاصيل أو أخبار بشأن زيادة مبلغ الدفعة، حسبما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعني أن مبلغ ثابت دون تغيير وفق معايير الصرف الأساسية.

شروط التسجيل في حساب المواطن 2021:

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها للقبول في برنامج حساب المواطن السعودي، ومن هذه الشروط:

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل في البرنامج سعودي الجنسية، أو حامل لبطاقة التنقل جارية الصلاحية. استثنى برنامج حساب المواطن ابن وابنة المواطنة وزوج أو زوجة المواطن السعودي. لا يكون للمتقدم أي وظيفة أو مصدر دخل غير مبالغ دعم برنامج حساب المواطن لا يكون للمتقدم أي سوابق أو تم طرده من عمل سابق.

الفئات المستحقة لصرف دعم حساب المواطن:

السعودي غير المتزوج. الأسرة السعودية. حاملو بطاقة التنقل بالمملكة. عائلة السعودية المتزوجة مع أجنبي. زوجة المواطن السعودي

خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن 1443 هـ: