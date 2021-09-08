نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط جرير لتقسيط الجوال 1443 وطريقة حاسبة الأقساط الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط جرير لتقسيط الجوال هي المعايير التي قامت مكتبة جرير بوضعها من أجل قبول طلبات تقسيط جوالات جرير ايفون أو هواوي أو سامسونج وغيرها من الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تعمل على تقديمها المكتبة، وهي من أهم وأشهر منافذ البيع في المملكة العربية السعودية ويتعين التعرف على شروط تقسيط جرير 2021 سواء للجوالات أو الأجهزة والمبادرة في تقديم الطالب وآلية استخدام الحاسبة وفق شروط أقساط جرير الجديدة.

شروط جرير لتقسيط الجوال

تعمل مكتبة جرير على تقديم مجموعة كبيرة من الجوالات الذكية الحديثة وحاولت أن تسهل على المتعاملين للحصول على تلك الجوالات بنظام التقسيط من خلال استخدام بطاقة سامبا أو استخدام البطاقات الائتمانية المختلفة وحتى يتم الحصول على الجوالات لا بد من التعرف على شروط جرير لتقسيط الجوالات 1443 وهي كالتالي:

لا بد أن تكون قيمة الجوال الذي ترغب في تقسيطه تزيد عن ألف ونصف ريال سعودي.

يتعين ألا يكون راتب المتقدم للحصول على الجوال بنظام التقسيط أقل من 3500 ريال سعودي وذلك لصالح الذين يعملون في المؤسسات الحكومية مع ضرورة أن يكون ملتحق بالعمل من مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ألا يكون عمر صاحب طلب التقسيط أقل من 21 سنة ولا يزيد عن ستين سنة.

ولا بد أيضًا من الموافقة على الشروط والأحكام ومنها سياسة الاسترجاع.

الأوراق المطلوبة للحصول على جوال تقسيط

أما الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل قبول طلبك لدى مكتبة جرير للتقسيط فهي:

الأصل والصورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي بين المقيم لا بد أن يكون لديه إقامة سارية المدة.

ضرورة أن يتم تقديم كشف حساب بقيمة الرصيد البنكي.

توفير خطاب موجهة من جهة العمل بقيمة الرواتب التي يحصل عليها المواطنين.

حاسبة الأقساط من جرير

ويمكن لأصحاب طلبات تقسيط المشتريات مع جرير بالتقديم بالطلب إلكترونيًا من خلال موقع مكتبة جرير الإلكتروني ويمكنهم حساب قيمة القسط الشهري من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع مكتبة جرير.

الدخول إلى تقسيط المشتريات واختيار حاسبة الأقساط.

ثم بعد ذلك يتعين كتابة سعر المنتج وفترة السداد المطلوبة، والنقر على خيار حساب القسط لتظهر لك كافة المعلومات.