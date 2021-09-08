تسجيل قدرات ثاني ثانوي 1443 عبر مركز قياس

تسجيل قدرات ثاني ثانوي 1443؛ حيث ينتظر طلاب ثاني ثانوي الإعلان عن مواعيد التسجِيل في اختبار القدرات العامة عبر مركز قياس؛ لما لها من أهمية كبيرة في التأهيل للدراسة الجامعية؛ حيث يركز اختبار القدرات العامة قياس على الطلاب من خريجي المرحلة الثانوية، ويستهدف قياس القدرات الذهنية التي يستنبطها العقل نتيجة التعلم، كالقدرة الاستدلالية والقدرة التحليلية، ومدى قابلية الطلاب للتعلم، وينقسم اختبار القدرات العامة إلى جزأين؛ أحدهما لغوي لفظي والآخر كمي رياضي.

طريقة تسجيل قدرات ثاني ثانوي

يعد اختبار القدرات العامة قياس أحد المتطلبات الأساسية للقبول في بعض الجامعات؛ لذلك يجب على الطلاب التقديم في اختبار القدرات العامة في المواعيد التي يحددها المركز الوطني للقياس، كما يجب الحصول على الدرجات التي تحددها تلك الجامعات، وهذا الاختبار يستهدف الطلاب من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والنظري، ويستطيع الطلاب تسجيل قدرات ثاني ثانوي عبر مركز قياس بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس. العمل على تسجيل رقم السجل المدني للطالب. القيام بتعبئة حقل كلمة المرور. النقر على عبارة أنا لست روبوت. النقر على زر تسجيل الدخول. الانتقال إلى تبويب الاختبارات المتاحة للتسجيل. النقر على اختبار القدرات العامة قياس. الموافقة على التعليمات والإرشادات. العمل على تحديد المركز المتاح لإجراء اختبار القدرات العامة. القيام باختبار الموعد المناسب من بين المواعيد المحددة. القيام بسداد رسوم اختبار القدرات العامة.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة للمرحلة الثانوية

حدد المركز الوطني للقياس مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة لطلاب المرحلة الثانوية البنين والبنات، على أن يبدأ التقديم في 25 صفر 1443 هـ، ويستمر باب التقديم مفتوح عبر مركز قياس حتى الخامس من ربيع الأول 1443، كما حدد رسوم اختبار القدرات العامة، كالتالي:

رسوم التسجيل المبكر في اختبار القدرات العامة الورقي 100 ريال سعودي.

رسوم التسجيل المتأخر في اختبار القدرات العامة الورقي 150 ريال سعودي.

بينما رسوم التسجيل في اختبار القدرات العامة المحوسب 150 ريال سعودي.

في النهاية نكون قدمنا طريقة ومواعيد تسجيل قدرات ثاني ثانوي عبر المركز الوطني للقياس 1443.