أجل قسطين وأحصل على تمويلك بسيولة فورية وقسط الباقي علي 36 شهر

أجل قسطين وأحصل على تمويلك بسيولة فورية، ٱحد المنتجات التمويلية التي يبحث عنها العملاء بالمملكة ، الراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد جاءت شركة اليسر للإجارة والتمويل ضمن مجموعة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية الميسرة، وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

أجل قسطين وأحصل على تمويلك بسيولة فورية من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل نقدى فورى بدون ضمانات ولا كفالات أحد عروض التمويل الشخصي المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج لقطاع الأفراد بالمملكة بخيارات عديدة للسداد ، كما توفر الشركة هذا التمويل لموظفي الجهات الغير معتمدة لدى شركة اليسر ، ويمكن الشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تمويل شركة اليسر بأقل راتب شهري وبدون رسوم إدارية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم الإمتيازات التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي تم تصميمه من قبل شركة اليسر متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. قرض شخصي بدون أجور وكالة. منتج متاح لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بمبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضمانات للاستفادة من تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل. توفر الشركة هذا المنتج بدون رسوم إدارية. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن. تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء سداد أول قسط من الأقساط المستحقة بعد شهرين. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية مجدولة تصل حتي 36 شهر ، لسداد مبلغ التمويل بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل. تعمل شركة اليسر علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل