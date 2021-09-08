نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بسعر مغري على التقسيط” تقسيط جرير ايفون 12 برو Max بقسط يبدأ من 135 ريالا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جرير ايفون 12 برو Max، في ظل انتشار عالم التكنولوجيا مؤخرا وباتت الهواتف هي لغة العصر، تكاثرت عمليات البحث عبر المحرك جوجل لمعرفة كيفية الحصول على جوال ايفون من مكتبة جرير بالتقسيط، وذلك بعدما اتاحة جرير السعودية لجميع المواطنين اماكنية اخذ جوال حديث مع تسهيلات خيالية علة التقسيط والسداد، ومن هنا يرغب الآلاف الاستعلام عن شروط جرير على التقسيط، ولذلك نود اليوم أن نقوم بسرد عليكم كيفية تقسيط جوال آيفون برو ماكس من لديها.

تقسيط جرير ايفون 12 برو Max

كما ذكرنا في بداية المقالة أن مكتبة جرير توفر جميع الاجهزة الحديثة باهظة الثمن بالتقسيط، وذلك لخدمة المواطنين في الحصول على هاتف نقال بدون الدفع الكاش الذي لا يقدر عليه الأغلبية، وليس ذلك فقط بل تبسط المكتبة عملية الدفع والسداد من خلال توفير عدة برامج للعميل لكي يقوم بتحديد النظام الشهري وقيمة الدفع التي تتناسب معه.

شروط جرير لتقسيط ايفون 12 برو Max، مع فتح اماكنية التقسيط من جرير اضافة المكتبة بعض، من الشروط التي ينبغي أن تتوافر مع العميل لكي يتم اتمام اتفافية التقسيط والتي تأتي على النحو التالي:

من أهم الشروط المطروحة من جرير على التقسيط، أن يكون المشتري قد قام بالفعل بشراء منتجات من لديها تعادل قيمة 1200 ريال ذلك بتقديم إثبات بالفواتير الخاصة بعملية الشراء.

كما ينبغي أن يكون عمر المشتري قد تجاوز 21 ولا يتعدي عمر 60 عاما.

وفيما يخص التقسيط لمن هم اصحاب الوظائف الحكومية ينبغي في تلك الحالة أن لا يقل الراتب الشهري الخاص بالوظيفة عن 1300 ريال سعودي، فضلاً على تجاوز المشتري مدة على تواجده بالعمل 3 أشهر على الأقل.

اليطاقة الإئتمانية لتقسيط الجوالات من مكتبة جرير السعودية

فمن أجل السىعة في الحصول على جهازك المفضل حينئذ عليك أن تكون عميل لدي أحد البنوك التي ستمنحك البطاقة الإئتمانية وهي السبيل الايسر في التعامل بعملية التقسيط عبر مكتبة جرير.

ففي حال حصولك على البطاقة عليك الدخول على رابط متجر جرير السعودية للتسوق اونلاين ثم تحديد الجوال الذي ترغب بشرائه، ثم ضعه في عربة التسوق، ثم استكمال عملية التقسيط من خلال ادخال رقم البطاقة الإئتمانية لتحصل على موافقة فورية.

بنك الراجحي اماكنية التقسيط من جرير

يتيح لجميع العملاء لديه بنك الراجحي السعودي التقسيط عبر بطاقة الإئتمان التي تسمح للمشتري الدخول غلى متجر جرير السعودية ثم اختيار أي منتج من لديه ثم تحديد وسايلة الدفع من مصرف الراجحي.

من أهم المميزات في تقسيط الراجحي أنه يعطي التقسيط بدون إضافة فوائد، كما انه يعطي التقسيط مع توافق أحكام الشريعة الإسلامية.