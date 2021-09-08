30 ألف ريال للسعودي والمتقاعد والعسكري والمقيم بدون ضمانات

تمويل شخصي لجميع المواطنين للسعودي والمتقاعد والمقيم والعسكري، تقدم البنوك والشركات العديد من العروض التمويلية المناسبة التي يحتاجها المواطنون فقد تقدم شركة اكسترا السعودية افضل تمويل شخصي لمواطنين، وهي شركة معروفة ومهم داخل أراضي المملكة السعودية، حيث قامت شركة اكسترا بتمويل قيمة مميزة تصل إلى ضعف الراتب الشهري يصل إلى 30 ألف ريال سعودية وبتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد تسعي شركة اكسترا إلي تقديم يد المساعدة لجميع المواطنين، والتي يتوفر لجميع المواطنين سواء للسعودي و المتقاعد والمقيم والعسكري وبدون ضمانات، فقد يمتلك التمويل العديد من المزايا التي تهم المواطنين عند التقديم علي التمويل الشخصي، وسوف نوضح اهم الشروط التي لا بد من توافرها عند التقديم علي التمويل الشخصي.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل

يتاح التمويل من شركة اكسترا السعودية لجميع المواطنين بالمملكة كما يناسب جميع الفئات العمرية، حيث يعد التمويل المقدم من شركة اكسترا من افضل التمويلات التي قدمت بالمملكة والتي يقدم بالعديد من التسهيلات الهامة التي تقدم عند حصول العمي علي التمويل، ويمكن التقدم علي التمويل الشخصي من خلال الإنترنت بكل سهولة، وسوف نوفر رابط التقديم والمستندات التي لا بد من توافرها.

يمكنك الدخول علي الصفحة الرسمية التابعة لشركة اكسترا واختيار نوع التمويل التي ترغب به. تقديم صورة من الهوية الوطنية للعميل السعودي، وصورة للإقامة للعميل المقيم. تقديم بطاقة العمل أو مختصر الراتب الشهري. تقديم كشف حساب لأخر ثلاثة اشهر.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل

يمتلك التمويل العديد من المزايا التي تهم المواطنين والتي سوف نوضحها كالتالي.

التمويل الشخصي يصل إلى ضعف الراتب.

يمتاز التمويل انه بدون كفيل وبدون تحويل راتب.

يمتاز التمويل بسرعة إنهاء المعاملات.

التمويل بفترة سداد مرنة تصل إلي 24 شهراً.

يتفق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكنك التعرف علي الشروط اللازم توافرها التي حددها برنامج تسهيل، حيث إننا قد أوضحنا من خلال مقال سابق بموقعنا هذا من قبل، شروط التمويل المقدم من برنامج تسهيل التابع لشركة اكسترا وذلك من خلال الدخول علي تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل.