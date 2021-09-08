نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1443 وشروط الحصول على الأعفاء وعدم سداد الأقساط في المقال التالي
طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1443، استطاع بنك الراجحي أن يحقق نجاح كبير في الفترة الماضية من خلال تقديم قروض السعوديين من سدادها ولكن هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها من أجل إعفاء المواطنين من السداد، حيث أن الأشخاص المتعسرين في السداد يمكنهم التخلص من باقي الأقساط حيث أنهم لم يتمكنوا من السداد وبالطبع هذا الموضوع أثار اهتمام الكثير من الناس في الفترة الماضية، ولذلك وفرنا لكم كافة المعلومات التي تخص بأوامر ملكية إعفاء بنك الراجحي الجديد من سداد الأقساط المتبقية من خلال هذا المقال.
طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1443 وشروط الحصول على الإعفاء
هناك مجموعة كبيرة من الشروط التي يتم تقديمها من قبل بنك الراجحي من أجل الحصول على إعفاء من سداد الأقساط المتبقية من القروض في بنك الراجحي السعودي، ومن ـأبرز هذه الشروط:
- تقديم جميع المستندات التي تثبت التعسر للشخص عدم الامكانية من السداد.
- الحرص على توفير جميع الأوراق التي تم أخذ القرض عن طريقها.
- وفاة الشخص الحاصل على القرص من البنك.
- اصابة الشخص في العمل وعدم قدرته على العمل والسداد.
- وفي حالة وفاة الزوج ولم يكن هناك أبناء يقومون بسداد الأقساط.
خطوات تقديم طلب للبنك باعفاء القروض
يمكنك أن تقدم طلب اعفاء باقي الأقساط الموجودة في بنك الراجحي نتيجة القسط الذي تم أخذه، وهناك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للتقديم هي:
- الجهول في البداية للبريد الالكتروني الذي يخص البنك الراجحي السعودي.
- ومن ثم تقديم الصورة التي تثبت الجنسية السعودية للشخص، حيث يجب أن يثبت الحاصل على القرض أنه سعودي الجنسية.
- وفي حالة الاقامة في السعودية يجب تقديم تقرير بكونه موجود بالمملكة السعودية من 6 شهور.
- ويتم تقديم الطلب وانتظار البنك ليرد عليكم بالرفض أو القبول.
- ميزة الإعفاء من أقساط القروض
- عملاء بنك الراجحي السعودي بشرى سارة لهم هي الإعفاء من سداد باقي أقساط القروض، حيث يتم الإلغاء من عدمه من خلال إدارة البنك التي تتحكم في ذلك بالكامل، حيث يمكنك التقديم لطلب الإعفاء من دفع باقي الأقساط إن كننت لا تتمكن من السداد ولديك ما يثبت عدم امكانية السداد وسوف يتم النظر في الطلب.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1443 وشروط الحصول على الأعفاء وعدم سداد الأقساط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.