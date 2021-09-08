طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1443 وشروط الحصول على الأعفاء وعدم سداد الأقساط

طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1443، استطاع بنك الراجحي أن يحقق نجاح كبير في الفترة الماضية من خلال تقديم قروض السعوديين من سدادها ولكن هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها من أجل إعفاء المواطنين من السداد، حيث أن الأشخاص المتعسرين في السداد يمكنهم التخلص من باقي الأقساط حيث أنهم لم يتمكنوا من السداد وبالطبع هذا الموضوع أثار اهتمام الكثير من الناس في الفترة الماضية، ولذلك وفرنا لكم كافة المعلومات التي تخص بأوامر ملكية إعفاء بنك الراجحي الجديد من سداد الأقساط المتبقية من خلال هذا المقال.

طلب اعفاء بنك الراجحي الجديد 1443 وشروط الحصول على الإعفاء

هناك مجموعة كبيرة من الشروط التي يتم تقديمها من قبل بنك الراجحي من أجل الحصول على إعفاء من سداد الأقساط المتبقية من القروض في بنك الراجحي السعودي، ومن ـأبرز هذه الشروط:

تقديم جميع المستندات التي تثبت التعسر للشخص عدم الامكانية من السداد.

الحرص على توفير جميع الأوراق التي تم أخذ القرض عن طريقها.

وفاة الشخص الحاصل على القرص من البنك.

اصابة الشخص في العمل وعدم قدرته على العمل والسداد.

وفي حالة وفاة الزوج ولم يكن هناك أبناء يقومون بسداد الأقساط.

خطوات تقديم طلب للبنك باعفاء القروض

يمكنك أن تقدم طلب اعفاء باقي الأقساط الموجودة في بنك الراجحي نتيجة القسط الذي تم أخذه، وهناك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للتقديم هي: